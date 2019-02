Provincie geeft toestemming voor komst van twee windreuzen aan de Waal

door Rob Haverkamp

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten de vergunningen af te geven. Daarmee kan de verdere realisatie van het windpark in gang gezet worden. Er is veel verzet geweest tegen de komst van de windmolens door inwoners van Nijmegen en Weurt uit de directe omgeving van de beoogde bouwlocatie. Bij de provincie kwamen ruim zeventig bezwaren binnen.

Geen slagschaduw

Energiemaatschappij ENGIE heeft veel werk gestoken in het wegnemen van de zorgen van omwonenden. Zo belooft ENGIE dat er helemaal geen slagschaduw van de wieken zal zijn. Door de windturbines te voorzien van een automatische slagschaduwregeling wordt voldaan aan de wettelijke normen voor het minimaliseren van slagschaduw. Om omwonenden tegemoet te komen gaat ENGIE op vrijwillige basis maatregelen treffen die verder gaan dan de regels voorschrijven. Het streven is de overlast door slagschaduw zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren op de nu relevante woninggevels.

Geluidsoverlast is een ander belangrijke zorg voor omwonenden. Bij de selectie van het type windturbines is geluid dan ook een belangrijk criterium. In overleg met de klankbordgroep uit de omgeving is besloten om, in het geval van gelijke geschiktheid van meerdere type windturbines, de voorkeur te geven aan het stilste type.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Locatie van de windmolens ten opzichte van bestaande bebouwing (illustratie: centralegelderland.nl)

Lusten

Om de pijn van eventuele overlast door geluid, slagschaduw en een ander uitzicht te verlichten wil ENGIE de omwonenden niet alleen met de lasten opzadelen maar ook de mogelijkheid bieden om te delen in de 'lusten' van de windturbines. Door belanghebbenden is meegedacht over drie manieren om dat te kunnen doen. Er komt een omgevingsfonds dat geld beschikbaar zal stellen voor projecten in de omliggende wijken. Gedurende de looptijd van 20 jaar zal het fonds naar verwachting een kwart miljoen euro verdelen over projecten die door vertegenwoordigers uit de omgeving worden uitgekozen.

Daarnaast kunnen omwonenden tegen een aantrekkelijk tarief herleidbare groene stroom afnemen uit zowel het lokale zonne- als het windpark. Als derde manier om de omwonenden tegemoet te komen, ontwikkelt ENGIE een financieel product voor omwonenden die willen investeren in het windpark, om zo zelf geld te verdienen aan het rendement van de windmolens in hun achtertuin.

De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein van de Centrale Gelderland geplaatst. Voor die plek is gekozen omdat de afstand tot woningen op die manier zo groot mogelijk is. De uitbreiding van het zonnepark is inmiddels ook klaar en levert sinds deze week stroom. Aan de 4.000 panelen die er al waren zijn nu 3.866 panelen toegevoegd. Het vermogen van het park is daarmee meer dan verdubbeld. In totaal kan het zonnepark nu ruim 600 huishoudens van groene stroom voorzien.

Zie ook: