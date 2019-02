Moeder die haar kinderen doodde, hoort in hoger beroep 12 jaar cel eisen

De advocaat-generaal van het ressortsparket bij het gerechtshof in Arnhem heeft 12 jaar cel geëist tegen Aurélie V. uit Apeldoorn. Ze bracht op 2 oktober 2013 haar zoontje van 8 en haar dochter van 6 met een mes om het leven. Ze werd in 2016 al veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs. Vandaag diende het hoger beroep dat zowel door V. als het Openbaar Ministerie was aangevraagd.

Het OM vond eerder de straf niet zwaar genoeg. Er was 14 jaar cel geëist, maar dit viel lager uit omdat V. als verminderd toerekeningsvatbaar werd beoordeeld. Volgens de advocaat was het drama nooit gebeurd als zijn cliënt niet onder invloed van het antidepressivum Paroxetine was geweest. Reden voor de verdediging om in hoger beroep te gaan.

De aanklager haalde een internationaal onderzoek aan dat er op wees dat Paroxetine gedrag niet op zo'n manier kan beïnvloeden dat iemand tot dergelijke daden overgaat. Hij vond dat de zaak hiermee vooral te ver afdreef van wat er nu werkelijk is gebeurd.

Ernstige depressie

V. werd tussen het eerste vonnis en de zitting van vandaag bij het hof in Arnhem opnieuw uitgebreid onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Daarbij werd ook uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijke relatie tussen het antidepressivagebruik en het doden van de kinderen.

De vrouw zocht voordat ze haar kinderen van het leven beroofde al naar hulp. De psycholoog die haar onderzocht verklaarde vandaag voor het hof dat ze toen aan een ernstige depressie leed, maar dat deze werd versluierd, onder anderen door het gebruik van de antidepressiva. Wel zei deze deskundige ook dat alleen het stoppen met dit medicijn niet alle problemen voor V. zou oplossen. Ze zou namelijk ook niet goed in staat zijn om structuren aan te brengen en voor zichzelf te zorgen. Ook dit zou er aan bij hebben gedragen dat ze niet om de juiste hulp vroeg.

Antidepressiva drempelverlagend

De psychiater stelde dat de antidepressiva ongetwijfeld drempelverlagend hebben gewerkt, maar hij zei daarbij ook dat niet kan worden gezegd hoe het was gelopen als V. de medicijnen niet had gebruikt. Verder wees hij er op dat V. haar problemen ook al langer speelden. Zowel de psycholoog als de psychiater stelden dat V. kwetsbaar is voor depressies en dat ze bescherming nodig heeft om daar mee om te gaan. Ze adviseerden het hof dan ook om tbs met voorwaarden op te leggen.

De advocaat-generaal eiste geen tbs. Tbs met voorwaarden is namelijk alleen mogelijk bij een celstraf tot maximaal 5 jaar. Dan blijft er nog tbs met dwang over, maar hiervoor zag de aanklager ook geen basis omdat V. volgens hem geen groot gevaar is voor de samenleving.

Zie ook: