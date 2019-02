Nijmegen is bijna 200.000 stoeptegels armer, maar wil meer stenen uit de grond

door Rob Haverkamp

Vorig jaar deden ze het voor het eerst in de Waalstad: stoeptegels uit de grond halen. Niet als nieuwe ludieke hobby, maar om echt iets voor de stad te doen. Door tuinen groener te maken kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat het riool wordt overbelast bij hoosbuien.

Zeven graden warmer in de stad

Bomen en struiken in plaats van tegels houden een tuin en een huis ook koeler in de zomer. Stenen warmen op en houden de hitte lang vast. De stad is in een warme zomer ongeveer 7 graden warmer dan de omgeving eromheen. Een groene tuin is dus een gratis airco. Onder een boom kan het maar liefst 15 graden koeler zijn. Daarbij vinden vogels, vlinders en andere dieren een groene tuin ook leuker dan een tuin vol steen.

In 2018 hebben inwoners van Nijmegen samen ruim 32.000 tegels verruild voor groen. Met vergroeningsacties door de gemeente in de openbare ruimte zoals op het Joris Ivensplein, Waalkade en in Burgemeester Hustinxstraat komt Nijmegen totaal uit op ruim 190.000 tegels uit de grond. Ook toen was de ambitie 100.000 tegels. Die doelstelling is dus ruimschoots gehaald.

Subsidie voor groene burgers

Aan het einde van dit jaar wil de gemeente weer 100.000 tegels armer zijn, waarvan minstens 10.000 door burgers uit de grond gelicht. De Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen en omstreken, gaat Nijmegenaren daar desgewenst mee helpen. Het Waterschap betaalt dit jaar ook mee aan de campagne die vorig jaar Operatie Steenbreek is gedoopt. En er is vertrouwen in het halen van de doelstelling: voor 2020 en 2021 is ook alvast ruim 80.000 euro per jaar gereserveerd.

Zo kan je al inwoner van Nijmegen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater of het aanleggen van een geveltuin of een groendak. Twee adviseurs helpen vanaf nu inwoners gratis om wegwijs te worden in subsidieland. Indien gewenst helpen ze ook bij het invullen van de formulieren die nodig zijn om het geld te krijgen.

