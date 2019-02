Deskundigen adviseren opnieuw tbs voor Aurélie V. na moord op haar kinderen

De psychiater en psycholoog die Aurélie V. uit Apeldoorn hebben onderzocht adviseren om de vrouw tbs met voorwaarden op te leggen. V. werd in maart 2016 veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het vermoorden van haar twee kinderen. Vandaag dient het hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem .

De deskundigen stellen dat de vrouw kwetsbaar is voor depressies en dat ze bescherming nodig heeft om daar mee om te gaan. Bijvoorbeeld voor als er weer een nieuwe partner in haar leven zou komen.

Aurélie V. bracht op 2 oktober 2013 haar 8-jarige zoon en haar 6-jarige dochter met een mes om het leven. De rechtbank in Zutphen beoordeelde het als moord omdat onder anderen door de aanwezigheid van een afscheidsbrief bleek dat het om voorbedachte rade ging.

Volgens de advocaat van V. was het nooit gebeurd als zij het antidepressivum Paroxetine, ook bekend als Seroxat, niet had geslikt. Dit argument is één van de belangrijkste redenen geweest om in hoger beroep te gaan. Ook het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, deze vond de eerder opgelegde straf te laag.

Ernstige depressie

V. zocht al hulp voordat ze haar kinderen ombracht. De psycholoog heeft tijdens de zitting verklaard dat de vrouw toen een ernstige depressie had. Deze depressie werd versluierd, onder meer door het gebruik van antidepressiva. Verder zei de deskundige ook dat V. niet goed in staat is om structuren aan te brengen en voor zichzelf te zorgen. Zo nam ze haar medicijnen niet regelmatig en wist ze vaak ook niet of ze de medicijnen had ingenomen. Daarbij was ze ook niet goed in staat om de juiste hulp te vragen die ze nodig had.

Stoppen met antidepressiva

De psycholoog adviseert daarom een klinische behandeling. Alleen eenvoudigweg stoppen met de antidepressiva zou niet voldoende zijn.

Het hof buigt zich nu pas over de de zaak vanwege het uitgebreide onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het medicijngebruik van V. en het geweld dat ze gebruikte.

