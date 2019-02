Van sport-directeur in Rusland naar assistent bij Vitesse: 'Ik mis dat pak voor geen meter'

Het was een opmerkelijke stap voor een sport-directeur in Rusland. Van een driedelig maatpak naar een trainingspak. De Rus Oleg Yarovinskiy zit nu ruim een half jaar op de stoel bij Vitesse als assistent trainer.

Yarovinskiy was 20 toen hij in Rusland bij de club Torpedo terecht kwam. De Rus houdt heel veel van voetbal, maar had nog weinig ervaring opgedaan. Eén voordeel: iedereen had in die tijd de kans om bij die club binnen te komen. Torpedo wilde namelijk jonge mensen opleiden die met passie aan hun ontwikkeling werken. Er maakten daar veel mensen carrière.

'Een beetje geluk, maar ook keihard werken'

De 37-jarige Yarovinskiy had de droom om in de voetbalwereld te werken. 'Ik kwam uiteindelijk op de scouting-afdeling. Ik had een beetje geluk, maar het was ook keihard werken. Uiteindelijk ben ik daar zes jaar sport-directeur geweest. Een functie die ongeveer gelijk is aan de baan van een technisch directeur in Nederland.'

De man uit Moskou vertrok vervolgens bij Torpedo en kwam terecht bij het inmiddels opgeheven FC Moskou. Een stap die bepalend was voor de rest van zijn carrière, want daar kwam hij in aanraking met de manager van het tweede elftal: Leonid Slutskiy.

Van directeur naar assistent

Van het directeurschap nam Yarovinskiy daarom snel afstand. Na enkele Russische clubs, was de Moskoviet in één keer de assistent van Leonid Slutskiy bij de Engelse club Hull City. 'Dat was echt volledig anders voor mij. Ik was benieuwd of die rol mij zou passen. Maar ik leerde er wel van, want Hull was natuurlijk een grote uitdaging. Het heeft zowel voor als nadelen om in één keer assistent te zijn. Je bent een onderdeel van de belangrijke technische staf en iedereen vindt wat van je. Maar op de bank ben je wel meer met het voetbal bezig. Je ziet alles', vertelt de Rus.

'Ik was al vijf keer in GelreDome voor ik bij Vitesse werkte'

Met voetbal was Yarovinskiy toch al een hele tijd bezig. In zijn tijd bij CSKA was hij veel aan het scouten, ook in Nederland. 'Ik kende Vitesse daardoor al voordat ik er kwam werken met Leonid. Ik was al vijf keer in GelreDome geweest, dan keek ik onder andere naar wedstrijden waarin Ahmed Musa, Pontus Wernbloom en Rasmus Elm meespeelden. Oud-eredivisievoetballers die later ook in Rusland terecht kwamen. De Hollandse markt is voor CSKA vaak een hele goede markt geweest.'

'Nederland is niet makkelijk'

Met zijn werk kwam hij dus al eerder in aanraking met Nederland. Een land dat hem tot nu toe goed bevalt. 'Maar het is hier niet makkelijk. In Rusland kennen wij Nederland als een goed ontwikkeld land met een agrarische cultuur. Nu ik hier ben, zie ik dat de focus heel erg op het beschermen van het individu ligt. Ze vinden hier elk persoon belangrijk.'

Het aanpassen gaat Yarovinskiy goed af. 'Mijn kinderen gaan op de fiets naar school en hebben de sportclubs dichtbij. Dat is in Rusland niet mogelijk, dus ik ben daar heel erg tevreden over. Ik vind dat we hier snel moeten integreren. We leren daarom de taal en mijn dochter doet aan schaatsen en paardrijden. Ik vind dat gewoon belangrijk, als respect naar Nederland toe.'

Dood zonder sport

'Ik speel zelf ook voetbal in een zaterdagelftal bij ESA. In Rusland deed ik ook aan voetbal en aan ijshockey. Ik wil wedstrijden spelen, want zonder sport ga ik dood.'

En door die instelling wil Yarovinskiy het liefst op het veld blijven staan. Vitesse zoekt een nieuwe technisch directeur, maar de 37-jarige Moskoviet gaat die functie niet bekleden. 'Ik blijf assistent. Voor mij is het interessanter om op het veld te werken, dan die titel van directeur te hebben. Ik mis het pak voor geen meter, er is genoeg werk op het veld.'