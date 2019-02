Het weekend begint mooi, met een opnieuw warmterecord

Vrijdag kan het weer in de ochtend nog wat tegenvallen, maar in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur kan, met name in het zuiden van de provincie, oplopen tot zo'n 15 graden. 'Het oude warmterecord stamt uit 1990. Toen werd het op 22 februari 14,4 graden in Herwijnen. Deze vrijdag gaan we dat record waarschijnlijk verbreken.'

Zon blijft schijnen

Ook op zaterdag en zondag houdt het mooie weer aan. De temperatuur in Gelderland zakt wel weer iets, maar de zon blijft schijnen. Doordat er weinig wind is, zal het buiten erg aangenaam voorjaarsweer zijn.

'Er is één addertje onder het gras', vertelt meteoroloog Huirne. 'De nachten zijn wel kouder.' In de nacht van zaterdag op zondag kan het zelfs een paar graden vriezen.'Dus als je in de ochtend vroeg op pad wil, trek dan een warme jas aan en houd er rekening mee dat je misschien zelfs moet krabben.'

Zie ook: Opnieuw een warmterecord in Gelderland; 13,8 graden