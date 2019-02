Ede verwijst plassers nog naar toilet bij V&D

In Ede verwijst een wegwijzerbord bezoekers van het centrum nog steeds naar een toilet in de V&D. Die winkelketen is echter al begin 2016 gesloten.

'Dat heb ik nog nooit gezien, en ik loop elke dag door het centrum', bekent Lout van der Hoeven. Hij is programmamanager Levendig Centrum, het project dat over de uitstraling van de Edese binnenstad gaat. 'We hebben zelfs net een inventarisatie achter de rug of de verkeersborden nog kloppen, al gaat dat meer over zaken als waar je mag fietsen bijvoorbeeld.'

De programmamanager gaat het zo snel mogelijk regelen met de juiste mensen. 'Dit slaat natuurlijk nergens op'.

Hoge nood? Geen zorgen!

Mensen in hoge nood kunnen momenteel wel terecht bij de gemeentelijke fietsenstalling aan de Marktstraat. 'Ook zijn we bezig met een toiletvoorziening bij het station en nog een toilet in hartje centrum.', aldus Van der Hoeven.