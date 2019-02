'Met een elektrische rolstoel wil je Arnhem niet in'

door Huibert Veth

Deze woensdagavond besprak de gemeenteraad een collegevoorstel om gemeentelijke gebouwen, de openbare ruimte en evenementen beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit omdat Arnhem 'koplopergemeente' wil zijn bij de invoering van het VN-verdrag Handicap.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers liet weten dat er voorheen gekeken werd welke ruimtes in een gebouw echt toegankelijk moesten zijn. 'Dat wordt nu uitgangspunt voor alle ruimtes. En wat belangrijk is, is dat we in iedere fase ervaringsdeskundigen betrekken.'

'Weinig winkels toegankelijk'

PvdA-raadslid Ria de Vries heeft zelf een progressieve spierziekte: 'Ik heb inmiddels een elektrische rolstoel, daar wil je de stad niet mee in. Er zijn maar weinig winkels heel toegankelijk.'

Ze vervolgde: 'Stel dat ik met de rolstoel naar de raad zou willen? Dan kan ik maar aan één kant de raadszaal in. Je kunt niet na je eigen commissievergadering weg als er niemand is die alle deuren opendoet. En als ik naar het toilet wil moet ik met de lift naar de tweede etage.'

En dan zijn er nog de situaties buiten het stadhuis, aldus De Vries. 'Er zijn invalidenparkeerplaatsen op de Velperbuitensingel die zo smal zijn dat je alleen kunt uitstappen als je in het plantsoen ernaast gaat staan. Voor iemand die slecht ter been is, is dat geen optie.'

Fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) vond het opvallend, dat uit rapporten blijkt dat ook bij recent opgeleverde gebouwen als het Focus tekortkomingen zijn. Hij noemt de hoeveelheid knelpunten binnen Arnhem zorgwekkend.

Hoe zit het met Museum Arnhem?

Daarbij restte volgens Van der Laak de vraag of die standaard ook wordt toegepast op Museum Arnhem. De wethouder liet weten dat de gemeenteraad zelf een motie om toegankelijkheid bij de renovatie van Museum Arnhem een nadrukkelijkere rol te laten spelen heeft verworpen. Op verzoek van fractievoorzitter Coen Verheij (PVV) deed de wethouder wel een toezegging om uit te zoeken in hoeverre de plannen voor Museum Arnhem voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen.

De gemeente is bezig om de financiële gevolgen van de plannen in beeld te brengen. In de komende weken besluit de gemeenteraad over het voorstel van burgemeester en wethouders.