Antieke Zevenaarse draaibank door misverstand vermalen tot stukjes

Door Lonneke Gerritsen

Afgelopen zomer startte Franck samen met raadslid Harry Staring een actie om de antieke draaibank van de voormalige smid in het centrum van Zevenaar, te behouden. Omdat het oude winkelpand waar de enorme machine stond zou worden gesloopt, moest snel worden gezocht naar een plek waar het gevaarte terecht kon.

Culturele waarde

De van oorsprong Duitse machine kwam vlak na de oorlog naar Zevenaar, vermoedelijk nog dankzij Marshall-hulp. Met de machine werden assen, lagers, tandwielen en andere metalen producten gemaakt voor allerlei bedrijven in Zevenaar zoals tabaksfabriek Turmac, en metaalbedrijf De Kinkelder.

Een paar jaar geleden had de smid zelf al aangeklopt bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem met de vraag of ze de antieke draaibank wilden hebben. Daar waren ze volgens de oude smid best geïnteresseerd, maar hadden ze geen plek. 'Tja, het ding is 5 meter lang en weegt 5 ton. Die zet je niet zomaar ergens in een achterkamertje', zei hij afgelopen zomer nog.

Daarom gingen Franck en Staring aan de slag om de draaibank van de sloop te redden. 'De draaibank staat symbool voor de wederopbouw. Er zijn zoveel verhalen te vertellen over de geschiedenis van die machine, dat moet opgetekend worden en behouden blijven voor volgende generaties', riep Franck destijds vol enthousiasme.

Enorme teleurstelling

Maar aan dat enthousiasme komt nu bruut een eind, want Franck ontving enkele dagen geleden het bericht dat de draaibank uit het pand gehaald was en vermoedelijk ook al vernietigd zou zijn. 'Harry Staring en ik hadden al leen tijdje een geschikte locatie gevonden en hadden dat - dachten we - ook goed gecommuniceerd naar de eigenaar. Maar nu is de draaibank dus weggehaald zonder eerst contact met één van ons op te nemen.'

De zoon van de eigenaar moest snel handelen laat hij in een telefonische reactie weten: 'Het pand moest ineens leeg en mijn vader en ik hadden al maanden niks meer gehoord van de heren uit Zevenaar, dus hebben we 'm er uit laten halen en naar de oud-ijzerboer gebracht.' Hij wist niet dat er inmiddels een nieuwe plek voor de draaibank was gevonden. De machine zou onderdeel worden van een toekomstige (kunst)objectenroute in Zevenaar. Ook een tijdelijke opslag was al geregeld volgens Franck. 'En nu dit!' Hij is er stuk van.

De zoon heeft na contact met Franck meteen gebeld met de oud-ijzerboer, maar de draaibank blijkt helaas al te zijn vermalen. 'Dat is verschrikkelijk spijtig, maar gedane zaken nemen geen keer.' Harry Staring kon het nieuws eerst niet geloven: 'Een enorme teleurstelling is het.'

