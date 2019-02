Heerde en de Tweede Wereldoorlog, een bijzonder boek

Stichting Het Doorgeefluik heeft een vierde boek uitgegeven in een serie over de regionale beleving van de Tweede Wereldoorlog. Daarin veel aandacht voor de oorlogs-ervaringen van inwoners van Heerde. Titel: 'Heerdenaren in de Tweede Wereldoorlog'.

Op 11 mei 1940, een dag na het uitbreken van deze wereldbrand, verongelukken twee militairen uit Friesland, die op de dag af even oud zijn, in de zogenoemde Heerder S-bocht. Er ontstaan problemen met één van de begrafenisondernemingen over de kosten. Dat speelt tot op het hoogste niveau. Een ander verhaal betreft Hendrik Jan Kroeze en Hendrik Eilander doodgeschoten op de Waterberg in Arnhem, ter dood veroordeeld in het kader van de april-mei staking. Een derde Heerdenaar, Willem van Norel, ontkomt aan het vuurpeloton door onderweg uit het voertuig te springen dat hem en zijn kameraden naar Arnhem brengt. Ook een heel indrukwekkend oorlogsverhaal is dat van het drama van de Klementbrug (of Olsterbrug). Hillie van ’t IJssel-Bijsterbosch ziet op 13 april 1945, de dag dat ze 15 jaar wordt, dat haar buurjongen Jan Haverkamp vanaf de Klementbrug wordt neergeschoten. "Sindsdien is geen enkele verjaardag voor mij nog dezelfde", zegt de nu bejaarde vrouw.

Het boek is net als 'Oenenaren in de Tweede Wereldoorlog' samengesteld door journalist Dick van der Veen en verkrijgbaar via de boekhandel in Epe en Heerde en te bestellen via de site van Stichting Het Doorgeefluik.