Grote zorgen om Gelders elektriciteitsnet: 'Liander is de zwakste schakel'

door Gerwin Peelen

Steeds meer huizen van het gas, windmolens, zonneparken en grote bedrijven die duurzaam om willen gaan met stroom. Tel daarbij op een tekort een technici en een energienet dat helemaal niet is ingericht op het terugsturen van stroom en het probleem wordt helder. 'In de hele transitie naar groene energie is Liander de zwakste schakel. Het duurt te lang, het bedrijf loopt achter de markt aan en de capaciteit is er niet', zegt Henk Kolbach - voorzitter van Glastuinbouw Nederland Gelderland-West. Hij komt op voor de tuinbouwers. Zijn collega Willem van Doorn (voorzitter van Gelderland-Oost) vindt dat Liander jaren geleden de verkeerde keuzes heeft gemaakt.

Ook Alliander - het moederbedrijf van Liander - erkent dat de stroomvoorziening ernstig onder druk staat. 'De energie-infrastructuur wordt de bottleneck van de transitie. Er moeten echt oplossingen komen', zegt Ingrid Thijssen - CEO van Alliander. In het ergste geval kan het bijna een jaar duren voordat een aanvraagde aansluiting is aangelegd.

Een van de problemen van het huidige net is volgens Thijssen dat het niet is ingericht op het terugsturen van stroom. Bedrijven die meer opwekken dan gebruiken moeten dat terug kunnen sturen naar Liander. 'In gebieden met veel weilanden liggen de dunste kabels. Die kabels zijn ooit aangelegd op productie.' En juist daar worden vaak zonneweides of windmolens gebouwd.

'Beleid van likmevestje'

De voorzitters van Glaskracht Nederland vinden dat Alliander eerder had moeten anticiperen op de groeiende vraag. 'Dit hadden ze moeten voorzien, in plaats van beslissingen hak op de tak te nemen', zegt Van Doorn. 'Dit is een beleid van likmevestje.'

Maar volgens Alliander kunnen zij helemaal geen voorzieningen aanleggen zonder concrete vraag. Thijssen: 'De regelgeving is er niet op ingesteld. We mogen niet voorfinancieren (bijvoorbeeld bij een verdeelstation, red.).' Concreet betekent dat de voorziening mag pas worden aangelegd als er een vraag is.

'Stroom was er gewoon altijd. Als je meer nodig had, belde je Liander en was het geregeld.' Kijk hoe tuinder Henk van Wijk niet meer kan uitbreiden door het stroomtekort.

Schrijnend tekort aan technisch personeel

Een ander deel van het probleem is volgens Thijssen het schrijnende tekort aan technisch personeel. 'Daardoor lopen de wachttijden op. Wij trekken nieuwe mensen aan, zij-instromers en statushouders. Elke ervaren monteur heeft op dit moment al iemand onder zich om op te leiden. We hebben het afgelopen jaren 300 technische collega's mogen verwelkomen.'

Maar ondertussen kampen de glastuinbouwers met lange wachttijden. Volgens Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard - dat in opdracht van de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel werkt - kunnen tuinders nog wel een eigen energie-eiland aanleggen. Dat kan met een WKK-installatie. 'Maar dat kost 3,5 ton', zegt Kolbach. 'Dat is een investering die je als ondernemer liever niet doet. En zo'n WKK-installatie werkt op gas. Terwijl de ondernemers juist van het gas af willen.'

Al met al is Kolbach sceptisch. 'Ik heb grote twijfels of Liander die hele transitie wel gaat redden.' Volgens Thijssen is dat wel haalbaar, maar moet er wel veel gebeuren. 'Het is essentieel dat we samen plannen gaan ontwerpen met gemeentes en provincies. Je kan geen plannen maken voor elektrisch vervoer, windparken en aardgasvrije zones zonder dat we gezamenlijk de energievoorziening hebben ontworpen.'