Het huis van Herman en Jan barst uit hun voegen. Nieuwe locatie gezocht voor hun Koninklijk Huis-verzameling

'En dat is niet eens alles', vertelt Herman. 'We hebben namelijk ook nog héél veel foto's liggen die we niet allemaal genoteerd hebben in de computer.' Hoewel het huis overvol is komt er nog altijd meer bij vertelt Herman. 'Dan bellen mensen; we hebben nog wat voor je Herman. Tja, dan ga ik het ophalen. Om nou te zeggen: ik kom het niet halen. Misschien zit er toch een item bij wat ik nog niet heb. Ja, dan denk je toch potverdikkie.'

De twee mannen verzamelen al 30 jaar spullen van de Oranjes. Waar het mee begonnen is weten ze eigenlijk niet eens heel zeker. Herman: 'Waarschijnlijk kwam het omdat mijn oma op dezelfde dag jarig was als Wilhelmina en mijn moeder op dezelfde dag als Juliana.'

Tentoonstellen

'Wat moet je er nou mee hé, allemaal op straat zetten vind ik ook zonde. We willen daarom heel erg graag een locatie waar we het kunnen tentoonstellen', vertelt Herman. 'Wij wonen nu in een huurhuis dat inmiddels helemaal vol staat. Als iemand langskomt om te kijken moeten we eerst de boel verbouwen.'

Beide mannen schatten in dat ze zo’n 60 vierkante meter nodig hebben voor het museum, het liefst gratis. 'Of een onderkomen waar we zelf bij kunnen gaan wonen', zegt Herman.

