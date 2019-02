Heel Gelderland verzamelt

De redactie van Gelderland Helpt krijgt veel verschillende vragen binnen over verzamelingen. Van de meeste gekke dingen tot de gewone postzegel wordt er in Gelderland verzamelt. En al deze verzamelaars hebben uw hulp nodig bij het uitbreiden van hun collectie.

Maar Herman en Jan zijn eigenlijk vooral op zoek naar een plek waar zij hun enorme collectie kunnen opslaan. Op het moment staat hun hele huurhuis vol met spullen van het Koninklijk Huis en kan de slaapkamer deur al niet meer dicht. Weet u een plek waar de mannen terecht kunnen met hun verzameling? Meer informatie of in contact komen met Herman en Jan, klik hier.

Ook Roel is op zoek naar een locatie maar dan voor zijn verzamelbeurs. Roel spaart al meer dan 50 jaar postzegels en vindt het erg jammer dat er steeds minder verzamelbeurzen zijn. Hij is er daarom zelf een gestart. Elke maand vindt deze plaats in een een zaaltje van De Daele in Doetinchem, maar Roel wil graag meer. Hij wil namelijk ook de beurs in het weekend houden, maar helaas kan dat niet op de locatie in De Daele. Weet u daarom een plek waar hij ook in het weekend terecht kan met zijn verzamelbeurs? Klik hier.

Fred Baars heeft al een prachtige locatie voor zijn enorme verzameling. In zijn eigen achtertuin in Braamt heeft hij een museum gebouwd die vol staat met allerlei spullen op het gebied van voetbal. Shirtjes, sjaaltjes, schoenen, kaartjes, boekjes en zoveel meer. Als u een bezoekje aan het 'Home of Football' brengt gaat uw donatie naar twee stichtingen. Maar Fred kan ook nog altijd meer spullen gebruiken voor zijn museum. Meer weten? Klik hier.

In de afgelopen jaren zijn er heel wat vragen binnengekomen. Hieronder vindt u de lijst van allerlei verzamelvragen.

