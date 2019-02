Dierenambulance-dokter moet vrijwilligersclub weer gezond maken

door Rob Haverkamp

Er zijn te weinig vrijwilligers om de dierenambulance te laten functioneren als dat zou moeten. De organisatie is daar ook eerlijk over. Op hun website valt te lezen: 'De Dierenambulance Nijmegen (DAN) streeft naar een bereikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen per week op ons alarmnummer (024) 3550222. Echter kunnen we dit door vrijwilligerstekort niet garanderen. Mochten we niet bereikbaar zijn en u heeft een spoedgeval bel dan met de dichtstbijzijnde dierenarts.'

Wettelijke zorg- en opvangplicht

De coördinator die nu door de gemeente wordt aangesteld moet ervoor zorgen dat de Dierenambulance Nijmegen op adequate wijze hulp kan verlenen aan dieren in nood en zo voldoet aan de wettelijke zorg- en opvangplicht voor dieren die de gemeente heeft. Die dierenambulance-dokter geeft daar invulling aan door voldoende vrijwilligers te krijgen die met de juiste kennis van zaken op de goede plekken binnen de organisatie terecht komen.

Eline Lauret, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de Waalstad, vraagt zich hardop af of dit de oplossing zal zijn voor alle problemen binnen de organisatie. Ze heeft zelf voor de Dierenambulance Nijmegen gewerkt en is daarom merkbaar voorzichtig in haar formuleringen. Ze vindt het lastig om er iets over de te zeggen, maar doet het toch omdat ze het 'verschrikkelijk' vindt wat er gebeurt. 'Ik houd mijn hart vast. Nog steeds', zegt ze.

Sfeer

'Volgens mij is er meer nodig', stelt Lauret. 'Er moet écht wat gebeuren'. Ze erkent dat er te weinig vrijwilligers zijn, maar ziet niet direct een tekort aan aanbod. Er zijn ook veel vrijwilligers vertrokken. 'Veelal met pijn in het hart', voegt ze daar aan toe. Een belangrijke reden voor vertrek is de sfeer. Zonde, vindt ze. 'Mensen die op de DAN afkomen zijn allemaal mensen met hart voor de zaak.'

De situatie is al langere tijd heel ingewikkeld en dat is van invloed op de sfeer, meent het raadslid. Het is volgens haar maar zeer de vraag of zo'n coördinator de oplossing voor alle problemen is. Misschien een deel van de oplossing. 'Als het een goeie is, kan die de vinger op de zere plek leggen. Maar dan moet zo'n coördinator niet vleugellam zijn. Die moet bevoegdheden hebben.' Ze onderstreept ook het belang van dat zo iemand het vertrouwen van de vrijwilligers moet zien te krijgen.

Werkgebied van de Dierenambulance Nijmegen (illustratie: dierenambulancenijmegen.nl)

Gedragscode

Lauret: 'Goede mensen op de leidinggevende posities, dat is denk ik het belangrijkste. Je moet op cruciale functies mensen zetten die capabel zijn. Er zijn ook mensen die doordat ze er al zolang zitten een soort status verwerven'. Het is niet alleen de sfeer waar het misgaat. Ook de vaardigheden die nodig zijn om zo'n 24/7-organisatie te runnen moeten beter om het werk goed te kunnen doen. Inhoudelijk, maar ook op sociaal vlak. Lauret stelde toen ze werkzaam was voor de dierenambulance een gedragscode op. 'Hoe gaan we met elkaar om', verduidelijkt ze. 'Maar dan moet iedereen zich daar wel aan houden. En als dat niet gebeurt dan raakt de sfeer verziekt. Dat heeft ook met de aansturing te maken'.

De mensen die wél blijven moeten vervolgens weer harder lopen om de organisatie overeind te houden. 'Mensen raken overwerkt van vrijwilligers werk', vertelt Lauret. 'Dat is echt wat er speelt voor een aantal mensen'. Met als schrijnend gevolg dat er dieren in nood niet opgehaald worden. Er zouden eigenlijk meer betaalde krachten moeten komen voor zo'n grote organisatie die 24/7 moet kunnen handelen, vindt het raadslid voor de Partij voor de Dieren. De organisatie helpt jaarlijks zo'n 5.000 dieren in een gebied dat zich uitstrekt van Druten tot de grens met Duitsland.

