Getroffen carnavalsverenigingen vol aan de bak

'De optocht gaat gewoon door. Alle verenigingen doen mee, want iedereen is weer aan het bouwen', vertelt Guus Krähe van cv De Bierbubbels trots. 'Het zag er heel slecht uit. De hele hal ging in vlammen op, waaronder onze gebouwde brandweerwagen.' In totaal gingen negen wagens in vlammen op.

Ook andere verenigingen zijn vastberaden om er ondanks de vuurzee een mooi feest van te maken. 'Carnaval zit in het hart, dat brandt er niet zomaar uit', zegt Xander Kraai van cv De Wallepikkers tijdens een carnavalsbijeenkomst in Brabant.

Bekijk hier het gesprek met Xander Kraai:

Hulp uit heel het land

De getroffen carnavalsvierders kregen na de verwoestende brand hulp uit het hele land. 'De gemeente hielp ons aan een nieuwe bouwhal, bouwmarkten schonken materialen en andere verenigingen hielpen ons aan koppen voor de wagens', vertelt Krähe. Zelfs uit de Tweede Kamer kwam hulp. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen beloofde te helpen door zijn netwerk in te schakelen.

De hulp van alle is volgens de verenigingen hartverwarmend, maar lang staan de bouwers er nu niet bij stil. 'Er is nog geen biertje op gedronken. Daar is geen tijd voor, eerst moet het werk af.'

Ondertussen wordt er dag en nacht gewerkt om de optocht te halen. Hoe de nieuwe wagens eruit gaan zien, blijft nog even geheim. 'Mensen moeten maar komen kijken', stelt Krähe.

