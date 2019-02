Arnhems SP-raadslid stopt vanwege opleiding

SP-raadslid Paulien Lunter stopt met haar raadswerk in Arnhem. Dat heeft ze woensdag bekendgemaakt. Ze is verpleegkundige en moet een opleiding gaan volgen om aan alle toekomstige eisen te voldoen. Daarom vindt ze dat ze zich niet meer volledig kan inzetten als raadslid.

Lunter zat vijf jaar voor de SP in de Arnhemse gemeenteraad. 'Ik zal het enorm gaan missen. Maar ik ben ook blij met wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt. De zorg was voor mij reden om de gemeenteraad in te gaan. Ik ben er trots op dat we in Arnhem al die tijd de zorg overeind hebben gehouden ondanks al die bezuinigingen.'

Hard gemaakt voor zorg

In haar jaren in de raad heeft Lunter zich onder andere hard gemaakt voor een fatsoenlijk salaris voor huishoudelijke zorgmedewerkers, voor onafhankelijke cliëntondersteuning en voor het behoud van goede thuiszorg. Ook zette ze zich met succes in voor een meldpunt tegen zorgfraude, voor het mantelzorgcompliment en voor de eerste blijf-van-mijn-lijf-crisisopvang in Nederland voor ouderen.

Lunter wordt opgevolgd door Abdurrahman Cetintas. Hij was al actief als fractievolger.