Bevers trekken Achterhoek in

Sinds een jaar trekt de bever steeds verder naar het oosten van het land en daarmee richting de Achterhoek. Volgens natuurplatform NatureToday is de bever inmiddels in de Achterhoek gearriveerd. Dat zou blijken uit recente vraatsporen aan bomen in de omgeving van de Baakse Beek in Wichmond.

De bever was sinds 1826 uitgestorven in ons land, maar werd in 1988 op enkele plaatsen weer uitgezet. Dat gebeurde onder meer in de Gelderse Poort. Vanuit die plekken heeft de bever zijn leefgebied uitgebreid.

Eerder werden sporen van het dier gevonden in Holten. Vorige maand bleek de bever het Twentekanaal over te zijn gestoken en de Achterhoek te hebben ontdekt.

