Niet meer langs 4 loketten om zorg te regelen voor je kind

Sinds er minder te besteden is op de St. Maartenschool in Ubbergen is er ook minder zorg voor de hulpbehoevende leerlingen van de gespecialiseerde school. Die zorg moesten de ouders zelf maar regelen. De betrokken gemeenten vonden dat ontoelaatbaar en hebben dat nu aangepakt.

door Rob Haverkamp

St. Maartenschool is een school voor zeer gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. Op de grens van de gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal krijgen ongeveer 200 leerlingen onderwijs en zorg.

'Onderwijs en zorg gaan gewoon samen', legt Jitte Brinkhof uit. Ze komt uit Mook en haar dochter Maud van 9 zit op de St. Maartenschool. Wetswijzigingen zorgden voor minder geld en daarmee minder zorg. Dat hakte erin voor de school. Er moesten medewerkers uit en voor zaken als creatieve therapie is geen ruimte meer.

Ook effect op de kinderen

'De regering heeft gewoon oude schoenen weggegooid toen er nog geen nieuwe waren', constateert de moeder van Maud. 'De leerkrachten zijn gewoon ontzettende goed, maar ik heb als ouder wel getwijfeld aan de middelen.' En dat merkte ze net als veel andere ouders ook thuis aan haar kind.

'Absoluut, ja. Dat merk je', zegt Brinkhof. 'Het ene kind is thuis ook ineens heel boos, het andere wordt heel stil. Aan Maud merkten we dat ze steeds kleiner werd. Timide. Overprikkeld.' Op school probeerden ze ondertussen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. 'Maar dan ben je brandjes aan het blussen', stelt de moeder van de 9-jarige uit Mook. 'Maar je moet die brand voorkomen.'

Collectief zorg regelen

Ongeveer twee jaar geleden was de maat vol voor wethouder Frings van de gemeente Nijmegen toen hij hoorde wat de ouders van de kinderen van de St. Maartenschool overkwam. 'Ouders die al de zorg hebben voor een gehandicapt kind moeten ineens langs 4 loketten', legt Frings uit. 'Vier keer opnieuw individueel zorg aanvragen voor een kind. Dan ga ik lopen.'

Er wordt nu collectief geld beschikbaar gesteld voor leerlingen van de school uit alle 13 gemeenten uit het Rijk van Nijmegen en het Land van Cuijk. Daarmee behoren de vier loketten tot het verleden en is er ook meer rust in de klassen. In het verleden kon het zo zijn dat twee leerlingen dezelfde zorg nodig hadden, maar die van een andere zorgverlener kregen omdat het tijdens de aanvraag nu eenmaal zo bepaald was. Nu zullen het meer dezelfde vertrouwde gezichten zijn.

De Rijksoverheid kijkt geïnteresseerd mee met de pilot in de regio Nijmegen waar twee jaar aan is gewerkt. Mogelijk is deze manier van collectief zorg regelen voor leerlingen ook mogelijk in andere delen van het land. Ouders hoeven de mindere zorg nu niet meer zelf te repareren. 'Ik hoop dat het met dit plan nu wel gestroomlijnder gaat', besluit moeder Brinkhof. 'Je wilt toch het beste voor je kind.'

