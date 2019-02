Vrouw (36) verongelukt op A1

Door het ongeluk was de weg tussen Hoevelaken en Stroe uren dicht. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, behalve dat een auto over de kop was geslagen. Het slachtoffer raakte bekneld.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur. Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter werden opgeroepen. Een correspondent meldde dat er drie auto's bij het ongeluk waren betrokken.

Politie: neem andere route

Volgens de politie lijkt het erop dat een auto bij het ongeval op zijn kop terechtkwam, waarna twee andere auto's op de wagen van het slachtoffer botsten.

De politie adviseerde dinsdagavond richting Apeldoorn een andere route te kiezen.

Schade aan vangrail

Rijkswaterstaat gaf rond middernacht de weg weer deels vrij. Omrijden richting Apeldoorn kon tot die tijd via Ede en Arnhem (A30, A12, A50). Automobilisten op de A1 mochten keren om naar de A30 te rijden.

Omdat er ook schade is aan de vangrail is de weg waarschijnlijk in de loop van de nacht weer helemaal vrij. Waarschijnlijk heeft de ochtendspits geen hinder van het ongeluk.