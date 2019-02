Tweede Kamer en gemeenteraad willen opheldering over onveilige zorg in regio Arnhem

Omroep Gelderland deed onderzoek naar de veiligheid bij zorgbedrijven die beschermd wonen aanbieden. Ondanks het onveilige gevoel van cliënten en een reeks onveilige incidenten met onder andere drugs en wapens greep de gemeente Arnhem niet in. De politiek wil duidelijkheid krijgen over hoe de onveilige situaties konden gebeuren en wat er aan gedaan gaat worden om de zorg veilig te maken.

De politici reageren op de verhalen die Omroep Gelderland dinsdag publiceerde over de kwestie. Ze zijn onder de indruk van het verhaal van Jimmy. Jimmy (27) overleed in een zorginstelling na het slikken van xtc-pillen. De ex-jeugd-tbs'er kwam bij een zorginstelling terecht om terug te keren in de maatschappij. Voordat hij erheen ging, gebruikte hij geen drugs. Tijdens zijn verblijf raakte hij drugsverslaafd. Na anderhalf jaar werden xtc-pillen zijn dood.

'Als ouder wil je je kind beschermen'

D66-raadslid Sabine Andeweg: 'Mijn hart gaat in eerste instantie uit naar de familie van Jimmy. Elke ouder hoopt dat als je kind wordt opgenomen in een beschermde woonomgeving dat je kind daar dan ook wordt beschermd. Ik wil weten wanneer de GGD het onveilig genoeg vindt om in te grijpen. Het is van belang dat er goed toezicht wordt gehouden.'

Uit inspectierapporten van GGD Gelderland-Midden van de afgelopen vier jaar blijkt dat er bij een aantal Arnhemse woon-zorginstellingen veel drugs wordt gebruikt. Dit leidt tot agressieve situaties. Ook constateerde de GGD wapenincidenten bij een zorginstelling. Bij de helft van de gecontroleerde bedrijven waarvan de omroep de inspectierapporten in het bezit heeft, zeggen cliënten zich onveilig te voelen.

Kamervragen

Het Arnhemse Kamerlid John Kerstens (PvdA) en de SP gaan schriftelijke vragen stellen over de kwestie. Leendert de Lange van de VVD heeft om een brief van het kabinet gevraagd. 'Er zijn twee ministers bij deze kwestie betrokken. Wij willen alle informatie op tafel. Drank, drugs en geweld horen niet thuis in een beschermde woonomgeving', zegt De Lange.

Debat raad Arnhem

Gerrie Elfrink (SP) was wethouder in Arnhem in de tijd dat het misging in de zorg. Volgens hem is de kwestie destijds nooit besproken binnen het college. Hij heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar zorgfraude en vroeg een debat aan. Hij wil de kwestie van de onveiligheid van de zorg woensdagavond in het raadsdebat aan de kaak stellen.

Elfrink: 'Er moet veel vaker gecontroleerd worden bij deze kleine zorgbedrijven. Je moet dit soort zorg niet aan de markt overlaten. Vaak is de zorg aan een woning gekoppeld van het bedrijf. Als je niet tevreden bent met de zorg, kun je niet weg, omdat je dan op straat staat. Deze bedrijven moeten goed worden geïnspecteerd.'

'Schande dat raad niet is geïnformeerd'

Hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University bestudeerde de afgelopen jaren meerdere dossiers over winstgevende zorgbedrijven. Hij las de rapporten van de GGD die de inspecties deed bij woon-zorginstellingen in de regio Arnhem. Hij vraagt zich af waarom de raad niet is geïnformeerd dat de kwaliteit van zorg bij een aantal bedrijven tekortschiet.

'Dat is echt een schande. Dat is in strijd met het democratisch stelsel. De zorgkosten lopen uit de klauwen. Gemeenten komen miljoenen tekort op de zorg. Als nu blijkt dat zorgbedrijven geen goede zorg leveren, dan moet je daar als gemeente extra alert op zijn. Dan hoor je de raad hierover te informeren. Hoe kan het dat bedrijven winsten maken en gemeenten veel geld tekortkomen? Er gaat iets goed mis in de zorg. De raad is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor.'

Verbon vindt dat de wethouder moet ingrijpen als de zorg tekortschiet. Hij vraagt zich net als een aantal politieke partijen ook af waarom de rapporten niet openbaar zijn. 'De rapporten van de landelijke inspectie IGJ zijn gewoon openbaar. Waarom die van gemeenten niet? Ik wil als familielid weten bij wat voor zorginstelling mijn zoon of dochter of broer en zus wordt ondergebracht.'

Bekijk hier de reportage waarin Verbon en Elfrink hun visie geven over de kwestie: