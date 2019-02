Arnhemse Rijnkade wordt breder; meer ruimte voor terrassen

De kade is nu nog goed, maar na een inspectie van het waterschap bleek dat de kade is afgekeurd voor de lange termijn. De voeg tussen de kadestenen is niet overal even goed meer en laat op sommige plekken al los. De kade zorgt ervoor dat Arnhem droge voeten houdt bij hoogwater en daarom moet de dijk worden opgeknapt.

Daarom is dinsdagmiddag een convenant getekend door verschillende partijen om de kade rigoureus aan te pakken. Een behoorlijke operatie volgens Dinant Hommes, projectmanager van het waterschap. 'Het is een enorme opgave om de waterkering, die niet volledig voldoet voor de toekomstige waterveiligheid, op te knappen. Samen met gemeente en provincie hebben we gekeken hoe we dat het beste kunnen doen.'

Een impressie van de aangepaste Rijnkade. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

19 miljoen euro

Het project gaat 19 miljoen euro kosten. Dat is veel geld, geeft ook Hommes toe: 'Het grootste deel zit in de waterkering zelf. Dat is een ingrijpende operatie. Je zit in een stedelijk gebied, dus dat kost meer dan wat je normaal kwijt zou zijn aan verbetermaatregelen.'

Groene variant

Zo wordt onder meer de kade aan de stadskant verlengd. Om te voorkomen dat de Rijn smaller wordt, wordt er aan de andere kant een stuk van de kant afgehaald. De rivier wordt dus als het ware iets verlegd. Het stuk kade dat wordt opgeknapt is 1,5 kilometer lang. Verschillende instanties zijn erbij betrokken: het waterschap, de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem. Bovendien hebben ondernemers en bewoners hun zegje mogen doen over de plannen. Er waren eerst vier varianten, waar er nu nog één van over is: de groene variant.

De kade wordt dus ook groen gemaakt. Een van de aanwezige bewoners zegt het mooi: 'Je hebt altijd wel tegenstanders, maar deze optie werd het breedst gedragen. Ik denk echt dat het een verbetering is voor Arnhem.'