Kindertheater Bombarie luidt de noodklok: 'Zonder nieuwe leden kunnen wij niet meer bestaan'

Jaarlijks verzorgde het kindertheater een toneelvoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Minoes was in 2018 de laatste voorstelling: 'Als de zaal opengaat en je al die koppies vol verwachting naar je ziet kijken, dat is zo leuk', vertelt Marjan Hoving. In de afgelopen tien jaar heeft Marjan verschillende rollen gespeeld: 'Van heks tot schildpad of poes. Het is zo leuk als je als volwassene voor kinderen mag spelen.'

De tekst loopt verder onder de video.

Om te kunnen blijven voortbestaan, doet het kindertheater dan ook een oproep in Gelderland Helpt voor nieuwe leden. 'We zijn nu nog maar met vier leden, maar we hebben minimaal zeven leden nodig om te kunnen blijven bestaan. We werken met een professionele regisseur en improviseren vooral tijdens het spelen, dus je hoeft geen lappen tekst uit je hoofd te leren', legt Ger uit.

Lijkt het jou leuk om lid te worden van kindertheater Bombarie? Reageer dan op de oproep via de website van Gelderland Helpt.