Had Aurélie haar kinderen ook gedood als ze geen antidepressiva slikte?

Over deze vraag buigt het gerechtshof in Arnhem zich vandaag en morgen in het de hoger beroepszaak tegen Aurélie V.

door Pia Dijkstra

Op 2 oktober 2013 vermoorde zij haar zoon (8) en dochter (6) in hun huis in Apeldoorn. Volgens haar advocaat was dat nooit gebeurd als zij het antidepressivum Paroxetine, ook bekend als Seroxat, niet had geslikt.

Wat vooraf ging

Op 24 maart 2016 is Aurélie V. door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot negen jaar cel en tbs. Ze werd schuldig bevonden aan moord omdat ze haar kinderen met voorbedachte rade had doodgestoken. De advocaat van de Aurélie V. denkt dat dat niet het geval is, blijkt uit een uitgebreid interview in de Volkskrant, afgelopen weekend. Volgens hem moet de komende twee dagen de vraag centraal staan of Aurélie V. haar kinderen ook had gedood als zij niet aan de antidepressiva had gezeten.

De rechtbank was dat destijds niet met hem eens. Zij vond dat overtuigend was bewezen dat de vrouw haar kinderen opzettelijk heeft gedood, onder meer omdat ze een afscheidsbrief achterliet. Omdat ze als verminderd toerekeningsvatbaar is beoordeeld, viel de gevangenisstraf lager uit dan de 14 jaar die het Openbaar Ministerie eiste. Zowel de verdachte, als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Wat vandaag gebeurt

Dat het hof zich nu pas over de de zaak buigt heeft ermee te maken dat er aanvullend onderzoek moest worden gedaan naar de mogelijke relatie tussen het medicijngebruik van Aurélie en het geweld dat ze gebruikte. Ook wilde het hof dat twee gedragskundigen die nog niet bij de zaak betrokken zijn geweest een nieuwe multidisciplinaire rapportage opstelden.

Het Openbaar Ministerie verwacht dat vandaag in het teken staat van de verschillende deskundigen die gehoord moeten worden. Onze verslaggeefster Petra Kuzee volgt de zaak vandaag.

