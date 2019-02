Zorginstelling Waalzorg: 'We hebben allemaal hartstikke boze ouders'

door Rob Haverkamp

Na bijna vier jaar samenwerken aan nieuwbouwplannen voor de zorginstelling trok de gemeente plotseling de stekker uit de plannen. Waalzorg zit aan de Graafseweg tussen Wijchen en Alverna, maar groeit daar door het eigen succes uit haar jas. Nieuwbouw voor 52 cliënten van Waalzorg aan dezelfde Graafseweg, maar dan in de dorpskern van Alverna, zou uitkomst bieden.

Op voorstel van de gemeente

De locatie voor de nieuwbouw kwam nota bene als tip van de gemeente Wijchen zelf. Toenmalig wethouder Rob Engels wees de twee schoonzussen Chantal en Laura de Waal op de plek in Alverna die een nieuw onderdak zou kunnen bieden aan de mensen met verstandelijke beperkingen die bij Waalzorg wonen. Dat zijn onder anderen mensen met het syndroom van Down.

De manier van kleinschalige zorg die Waalzorg biedt op de huidige locatie is wat verouderd. Verdeeld over zeven woningen hebben de bewoners een eigen kamer en delen faciliteiten als toilet, badkamer en keuken. In de nieuwbouwplannen zouden de cliënten van veelal tussen de 20 en 30 jaar oud een eigen kamer mét toilet, badkamer en keukentje krijgen.

Ineens een telefoontje

Het nieuws is ook bij die bewoners en hun ouders ingeslagen als een bom. Niemand had het verwacht. De twee schoonzussen De Waal zelf ook niet. 'En dan krijg je ineens een telefoontje dat ze er helemaal vanaf zagen', vertelt Chantal de Waal nog altijd verbijsterd. De gemeente tipte hen niet alleen over de nieuwe locatie, maar kocht ook grond aan om de nieuwbouw mogelijk te maken. Onder de nieuwe wethouder Nick Derks, die de tippende wethouder Rob Engels opvolgde, waait er duidelijk een nieuwe - koudere - wind, constateren de schoonzussen.

'We hebben allemaal hartstikke boze ouders', gaat Chantal de Waal verder. 'Die ouders voelen zich plaatsvervangend gediscrimineerd voor hun kind. Als verstandelijk gehandicapte mag je kennelijk niet in Wijchen wonen.' De bewoners hebben een sterke binding met Wijchen, maar nu is hun mogelijkheid om daar te kunnen blijven wonen ineens heel onzeker. De Waal: 'We willen niet weg uit Wijchen, maar de gemeente wil ons blijkbaar niet.'

Nu liever woningen

Nu geeft de gemeente aan de voorkeur te geven aan nieuwbouwwoningen op die locatie. Meer woningen voor de Alvernezen is ook een wens van de inwoners van Alverna. Die legden die wens ook vast in een dorpsontwikkelingsplan. Chantal de Waal: 'We hebben vanaf het begin intensief contact gehad met de inwoners van Alverna. Die inwoners hadden in eerste instantie zorgen over onze komst.'

Op de beoogde nieuwbouwlocatie aan de Graafseweg in de dorpskern van Alverna zat eerder een zorginstelling in de oude Antoniusschool. Dat waren jongeren met onder meer drugsproblematiek. De schoonzussen legden uit dat ze met een andere doelgroep werkten en de kou was uit de lucht.

Zuur

'De wens om daar nu woningen te willen bouwen, snappen we ook wel', zegt Chantal de Waal. 'Maar kom dan met een alternatieve locatie voor ons. Ze kappen gewoon alles af. We zijn boos, we voelen ons in de steek gelaten.' Ze wijst er bitter op dat de gemeente Wijchen zich presenteert als een gemeente waar iedereen welkom is. Een week na het telefoontje kregen ze nog een uitnodiging voor een bijeenkomst met de titel Iedereen doet mee. De Waal: 'Dat voelt nu wel zuur, ja'

Woensdagavond houden ze een bijeenkomst waarvoor alle raadsleden van de gemeente Wijchen zijn uitgenodigd. Het doel van die avond is om hun kant van het verhaal nog eens goed uit te leggen aan de volksvertegenwoordigers. De schoonzussen kunnen zich niet voorstellen dat de raadsleden zich kunnen vinden in de handelswijze van het college van burgemeester en wethouders.