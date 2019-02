Achterhoek op weg naar nieuw sportakkoord

De Achterhoekse gemeenten hebben maandag op de Vijverberg in Doetinchem met ambassadeurs en partners van gedachten gewisseld over hoe sport en bewegen de komende jaren als middel ingezet kan worden in de regio. Alle partijen streven naar een regionaal sportakkoord dat in het najaar van 2019 gepresenteerd moet worden.

Volgens de organisatie Achterhoek in Beweging staat de regio voor grote vragen om in te spelen op krimp, klimaat en individualisering binnen de samenleving die steeds verder technologiseert. Achterhoek in Beweging wil door middel van sport deze problemen voorkomen en op een energieke manier oplossen.



Het regionale sportakkoord 2020-2030 dat in het najaar gepresenteerd moet worden moet laten zien dat vele partijen in de Achterhoek een gedeelde opgave hebben en gedeelde kansen zien als het gaat om sport. Volgens Achterhoek in Beweging is het de kans om mensen in de regio voor te bereiden op een zelfredzame toekomst in een gezonde leefomgeving.