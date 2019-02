Het controleren van borsten zou net zo gemakkelijk moeten worden als het bestellen van een pizza. Dat vindt filmmaker Lies Geluk. Ze is draagster van een BRCA1-genmutatie waardoor zij 60 tot 80 procent kans heeft op borstkanker en 30 tot 60 procent kans op eierstokkanker. In dit solo project laat zij haar eigen keuzes zien.

Anderhalf jaar geleden kreeg Lies borstkanker. De filmmaker weeft een persoonlijke geschiedenis van een vrouw en haar familie in een medisch verhaal. Doordat ze samen met haar familie alles zelf heeft gefilmd, krijgt de film een rauw, puur en intiem karakter. Ondanks het zware onderwerp weet Lies ook lichtheid in de film te brengen.

Een klein bultje en een operatie van 10 uur

Het begon met een klein knobbeltje in haar rechterborst. Omdat zij erfelijk belast is, was het advies om beide borsten te amputeren. In een ingrijpende operatie van 10 uur worden beide borsten geamputeerd en krijgt zij direct van eigen buikweefsel nieuwe borsten. De plastische chirurg die haar opereert is prof. Dr. Dietmar Ulrich die deze operatie iedere week meerdere malen uitvoert. Radboudumc is voorloper in Nederland wat betreft weefsel transplantaties en kunnen ook lymfeklieren transplanteren bij vrouwen met oedeem problematiek. Lies laat deze operatie zien bij een andere patiënte. Daarna is te zien hoe Lies haar borsten verder gereconstrueerd worden. Letterlijk dus met de borsten bloot.

Het zit in de genen

We maken in de documentaire ook kennis met familieleden; haar zus is ook erfelijk belast en laat zich ieder jaar onderzoeken op borstkanker terwijl de oudste zus juist niet de mutatie in het gen BRCA1 heeft en tot twee keer toe borstkanker heeft gehad. Nichtje Jaco vraagt zich af wat de waarde van de nieuwe borsten zijn; doe je dat echt voor jezelf of voor de buitenwereld?

Een andere rol in de film is weggelegd voor prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge. Zij is internist-oncogeneticus en onderzoekt vrouwen uit Oost Nederland die erfelijk belast zijn. Zij maakt zich sterk om zo veel mogelijk vrouwen op te sporen die ook mogelijk erfelijk belast zijn maar dat nog niet weten.

Lies Geluk maakte tv programma’s als Kruger komt kijken, en verschillende documentaires zoals Op eigen kracht over Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Met de borsten bloot is te zien op dinsdag 5 maart om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Uitzending online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.