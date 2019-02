Deskundige moet onderzoeken of 'campingjongen' kan worden verhoord

Een deskundige moet onderzoeken of het Duitse 'campingjongetje' en zijn zusje als getuigen in de strafzaak tegen hun ouders kunnen worden gehoord. De advocaten van de ouders hadden de kinderen opgeroepen als getuige. Het gerechtshof wil nu dat een deskundige kijkt of dit verhoor niet schadelijk is voor de gezondheid van de jonge kinderen.

De ouders zijn vorig jaar door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor kindermishandeling. Het jongetje werd in juli 2017 in alle vroegte gevonden op een camping in Winterswijk, toen hij de koelkast van een ander gezin op de camping plunderde. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren.

Droog en beschimmeld brood

De GGD constateerde dat de 8-jarige jongen veel te mager was. Het kind leek 5 jaar in plaats van 8. De jongen vertelde de politie dat hij regelmatig in een kist moest en dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Volgens een van zijn zusjes werd haar broer door hun ouders als 'een zwijn' behandeld.

Kist

Volgens de 36-jarige vader was het jongetje onhandelbaar en sloten ze hem af en toe in een kist op omdat hij diarree had en zichzelf en zijn omgeving bevuilde. De 35-jarige moeder ontkende alle beschuldigingen. Zij en het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep, dat twee weken geleden begon.

De advocaten dienden toen een verzoek in om nog zeven getuigen te horen, onder wie het jongetje en een van zijn zusjes. Mochten de kinderen als getuige worden opgeroepen, dan gebeurt dat bij de rechter-commissaris, dus achter gesloten deuren. Er is nog geen datum gepland.

