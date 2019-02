Advocaat: 'Hamermoord' Winterswijk is gepleegd vóór de verdachte, niet dóór

Het Winterswijkse slachtoffer zou op 29 oktober 2017 meerdere malen met een hamer zijn geslagen waardoor hij later is overleden. Een 37-jarige man uit het Duitse Bochum is later daarvoor opgepakt en zit inmiddels al vijftien maanden vast. Ook hij is afkomstig uit Kosovo. Volgens justitie is er sprake van bloedwraak. De vader van de verdachte zou jaren geleden vermoord zijn door familie van het slachtoffer.

Nieuwe aanwijzingen

Volgens de advocaat zijn er nieuwe aanwijzingen dat het slachtoffer om het leven is gebracht 'voor' de 37-jarige verdachte, maar niet 'door'. Maar volgens justitie blijkt uit dat nieuwe materiaal juist dat het inderdaad om bloedwraak gaat en is er geen sprake van anderen die dat gedaan zouden hebben.

De verdachte blijft ontkennen dat hij iets met de gruweldaad te maken heeft, maar er is wel DNA van hem gevonden op de jas van het slachtoffer. Zijn advocaat beweert dat dit indirect op de jas is gekomen, bovendien is volgens de verdediging niet uitgesloten dat dit DNA niet afkomstig is van één van de vier broers van de verdachte.

De advocaat wil dan ook dat het Nederlands Forensisch Instituut hier aanvullend onderzoek naar doet. Justitie ziet hier geen reden voor omdat uit verschillende verklaringen blijkt dat de broers zich destijds in het buitenland bevonden. De rechtbank is het met justitie eens en wijst het verzoek van de verdediging af.

Getuigenverhoor

Ook de auto van de verdachte is op de plek van het misdrijf gezien, maar volgens zijn advocaat werd de wagen ook regelmatig door familieleden gebruikt. Er zouden ook meerdere getuigen zijn die spreken over twee mensen in de auto van de verdachte in plaats van één.

De verdediging vroeg om opheffing van de voorlopige hechtenis, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De man blijft voorlopig vast zitten. De komende tijd moeten er nog getuigen gehoord worden in onder andere Engeland en Duitsland. Het zal dan ook nog zeker een aantal maanden duren voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Pas op 7 mei gaat de zaak verder.

