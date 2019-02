Historische boerderij Overasselt gered

De historische boerderij aan de Garstkampsestraat in Overasselt blijft overeind. In het voormalige onderkomen van het agrarisch museum wil het college van B&W wonen mogelijk maken. Maar de historische staat van het pand en de bijbehorende schuur moet wel behouden blijven.

September vorig jaar vroeg de gemeenteraad van Heumen of op die bestemming sociale woningbouw gerealiseerd kon worden. Maar volgens woningbouwvereniging Oosterpoort is dat financieel niet haalbaar. Bovendien is er volgens de verhuurder geen behoefte aan nieuwe sociale woningbouw in Overasselt.

Woningbouw binnen karkas

Nu wordt de bestemming van het pand gewijzigd van maatschappelijk (vanuit de tijd dat er nog een museum zat) in gemengd. De bedoeling is dat er twee woonhuizen in het karkas komen en daarbij een gedeelte voor 'kleinschalige bedrijvigheid'. Op dit moment zit in de schuur een antiek restaurateur.

Harrie Joosten van het erfgoedplatform Heumen reageert verheugd op de plannen. 'De boerderij is geen monument en heeft dus geen beschermde status, maar hij is wel karakteristiek voor het dorp. We hebben er hard voor geijverd om hem in elk geval niet te laten slopen.'

'Agrarisch ensemble'

Volgens wethouder René Waas is er van sloopplannen nooit sprake geweest, 'al dachten sommige mensen in Heumen van wel'. Heumen had wel meer geld kunnen verdienen door sloop en nieuwbouw. maar daar is bewust niet voor gekozen. Want in een door het Gelders Genootschap opgestelde rapportage wordt aangegeven 'dat de schuur samen met de naastgelegen boerderij in het beeld van de Valkstraat en de Garstkampsestraat deel uitmaakt van een agrarisch ensemble en dat het behoud van dit ensemble vanuit stedenbouwkundig oogpunt van belang is.'

Voorlopig gerustgesteld

Het college van B&W heeft dan ook een aantal eisen rondom de woningbouw in het voormalige agrarische museum. 'Gelet op de cultuurhistorische waarde ervan, willen wij bij verkoop de verplichting opleggen dat het casco en hoofdvorm van de schuur gehandhaafd blijven.' Ook een eventuele volgende koper zal zich hieraan moeten houden door een kettingbeding.

Harrie Joosten van het erfgoedplatform is voorlopig in elk geval gerustgesteld. 'We moeten straks zien hoe het uitpakt. Want we krijgen natuurlijk te maken met wat de nieuwe eigenaar precies wil.'

Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld.