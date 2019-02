Rosalie hing haar studie geneeskunde aan de wilgen voor street art

Vorig jaar besloot de 19-jarige Rosalie de Graaf uit Doesburg om haar studie geneeskunde aan de wilgen te hangen en helemaal te gaan voor haar droom: schilderen. Paps en mams schrokken zich in eerste instantie wild, maar het bleek een gouden greep: ze komt om in de opdrachten in binnen- en buitenland.

Ze is net terug van een 6 weken lange reis door Azië waar ze in opdracht ook allerlei werk maakte. Terloops vertelt ze: ‘Ik kwam via Instagram in contact met een andere kunstenaar en ging met haar daar naar een kunstshow. Daar werd ik voorgesteld aan een Indonesische prins. Hij is zelf ook kunstenaar en toen hij mijn werk zag, wilde hij met me samenwerken.

’Ze maakten 10 grote schilderijen samen en die worden op 21 februari in een exclusief restaurant aan de beau monde van Indonesië gepresenteerd. En in augustus en november gaat ze alweer terug. Op uitnodiging wordt ze overgevlogen voor een aantal andere kunstmanifestaties.

Weinig meisjes in de graffiti

Rosalie is een autodidact. ‘Ik zag toen ik 14 was op YouTube een video van iemand die aan het schilderen was en toen dacht ik: dat wil ik ook. Ik heb het mezelf aangeleerd.’ Rosalie is zelf ook wel verbaasd over hoe snel het allemaal gegaan is. ‘Ik kom uit een kleine stad (Doesburg) en daar kent iedereen elkaar dus zo kom ik aan opdrachten. En veel via Instagram. Ik volg zelf heel veel kunstenaars en de graffiti-scène is een kleine wereld. En er zijn weinig meisjes in de graffiti, dus ik val wel op.’

In Nederland maakte ze verschillende grote muurschilderingen in opdracht. Haar onderwerpen zijn heel divers: van Marvel-tekenfilmhelden tot de paus. Bij galerie BOKA in Arnhem heeft ze een mooie plek gevonden om te werken en waar haar werk ook te zien is. Ze maakte er bijvoorbeeld een enorme wandschildering van een zoenende Trump en Poetin. Geflankeerd door de Chinese president Xi Jin Ping en president Kim Jong Un van Noord-Korea.

Werk gaat de hele wereld over via social media

‘Ik ben wel geïnteresseerd in het nieuws. En als ik street art maak, wil ik ook dat het mensen inspireert of aan het denken zet.’ Dat laatste is in ieder geval gelukt. Ze zette een foto van dit werk op Instagram en dat ging meteen viral. ‘Ik kreeg zo ontzettend veel reacties. Positief, maar ook negatief. Van Trump-supporters en homofoben die het beledigend vonden. Maar dat vond ik juist wel mooi om te zien dat het iets losmaakt.’

Haar ouders zijn inmiddels van de schrik bekomen. ‘Ik heb mijn vader in september meegenomen naar de Street Art Awards Benelux (ze won er de publieksprijs red.) Toen hij al die bekende mensen daar ontmoette was hij wel onder de indruk. Hij gelooft nu wel dat ik het kan!’

Benieuwd naar het werk van Rosalie? Het is op verschillende plekken in Arnhem en Doesburg gewoon op straat te zien. De kussende Poetin en Trump zijn te zien bij galerie BOKA aan de Oude Kraan in Arnhem. En binnenkort verschijnt er werk van haar bij sportschool Heijenoord aan de Amsterdamse weg in Arnhem.