Glijpartij met brommer beheerst al zes jaar het leven van Mirjam (23)

door Jesper Stoffelen

Alleen een dure behandeling in Amerika biedt enige hoop. Maar die behandeling kost duizenden euro's en dat kan Mirjam niet betalen. Daarom vraagt ze nu aandacht voor haar probleem: het Post Commotioneel Syndroom (PCS).

Ongelukkige glijpartij

Ze leidt een gelukkig leven en had het erg naar haar zin op de opleiding tot apothekersassistente. Maar op de eerste lesdag na de kerstvakantie in 2013 gaat het mis. Op de terugweg naar huis glijdt ze met haar brommer onderuit, raakt buiten bewustzijn en loopt een hersenschudding op. 'Na een paar weken zou ik er volgens de huisarts wel weer bovenop zijn', verzucht de Elsterse. 'Maar helaas, het liep anders...'

De klachten hielden aan en leidden tien maanden later tot het stopzetten van haar studie. Rijden op de brommer lukte niet meer en de bus nemen leverde te veel prikkels op. De overgevoeligheid voor licht werd een van de heftigste klachten. 'Ik was mezelf aan het slopen, ging over mijn grenzen heen en raakte iedere dag volledig overprikkeld', zegt Mirjam over de nare tijd na haar ongeval.

'Leer er maar mee leven'

Een jaar later belandde ze in een revalidatiecentrum, maar ook dat was niet de gehoopte oplossing. De nek- en rugpijn hield aan, net als de oververmoeidheid en de evenwichtsproblemen. 'Na vijftien weken waren mijn klachten nog steeds hetzelfde. De artsen zeiden dat ik er maar mee moest leren leven, want er was niets zichtbaar kapot.'

Ondanks het slechte nieuws gaf Mirjam niet op. Wel moest ze haar actieve leven loslaten. 'Ik studeerde, werkte, reed paard, maakte reizen en ging graag met vrienden de stad in. Maar dat lukte allemaal niet meer', vertelt ze. 'Mijn leven bestaat al jaren uit slapen en rusten. Als ik iets onderneem, moet ik er dagen en soms weken van bijkomen.'

De tekst gaat verder na de foto.

Eigen foto: Mirjam in betere tijden (2012)

Amerika biedt hoop

Hoewel er steeds minder positiviteit in het leven van Mirjam is, geeft ze de moed al die tijd niet op. Ze wil niet geloven dat dit haar toekomst is. Zeker niet toen ze het verhaal van Eva Krook las, zij bleek ook te kampen met PCS en had met succes een behandeling in Amerika gevolgd.

'Ik las haar verhaal en dacht dat het een grap was. Ik kon mij niet voorstellen dat er iets was dat mijn klachten zou kunnen verhelpen. Het leek te mooi om waar te zijn', zegt Mirjam.

Maar dat was het niet. Want al snel bleek dat de behandeling in het Amerikaanse Utah al meer dan duizend mensen met hetzelfde hersenletsel als Mirjam had geholpen, onder wie dertig uit Nederland.

15.000 euro

En dus wil Mirjam naar Amerika. Maar de reis en de behandeling kost zo'n 15.000 euro en dat heeft ze niet. Via crowdfunding hoopt ze het bedrag bij elkaar te krijgen en in mei van dit jaar naar Utah af te kunnen reizen. 'In de hoop weer een normaal leven te krijgen.'

Zie ook: Crowdfunding Help Mirjam naar herstel