Sandrina Hadderingh nieuwe hoofdredacteur Omroep Gelderland

‘We hebben een huis vol gepassioneerde medewerkers. Het bedrijf is volop in beweging. En dat moet ook, de veranderingen in de mediawereld gaan hard en het publiek vraagt terecht veel van ons. We hebben prachtige projecten in gang gezet, zoals De Belofte en de samenwerking met de lokale omroepen en de NOS', legt ze uit. De Belofte is een project waarbij de politiek in de Gelderse gemeenten wordt gevolgd: komt de politiek haar belofte na?

'Absoluut op de weg terug'

'Na een pijnlijke reorganisatie in 2016 zijn we absoluut op de weg terug. Onze verslaggevers zitten overal en maken onderscheidende en urgente verhalen. We willen nog meer de haarvaten in, 24/7 nieuws brengen op onze web/app en social media. We gaan het komend jaar de nodige investeringen doen in onze radiozender. Het werk is nooit klaar', kijkt Hadderingh vooruit.

'Misstanden aan de kaak stellen'

'Als journalist en researcher ben ik er ontzettend trots op dat we als omroep de keuze hebben gemaakt een researchredactie overeind te houden. Dat stelt ons in staat om eigen verhalen te maken en misstanden aan de kaak te stellen. En als één van de weinige regionale omroepen maken we behalve nieuws prachtige programma’s die raken aan de identiteit van de Gelderlander. Nieuws en informatief, het is een ijzersterke formule die we de komende jaren verder zullen uitbouwen', benadrukt ze.

'Eerste vrouwelijke hoofdredacteur

'En ja, voor zover ik weet: ik ben de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een regionale omroep. ’t Zou tijd worden!', aldus de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Ze volgt Marc Veeningen op die op 1 december vertrok en nu werkzaam is als hoofdredacteur van Hart van Nederland.

Sandrina Hadderingh is 47 jaar, is getrouwd en heeft een zoon van 14. Ze werkt al sinds 1992 in de journalistiek. Ze is begonnen bij een regionale krant, daarna zes jaar RTV Drenthe en sinds 2001 bij Omroep Gelderland.

'Ik heb van alles gedaan: nieuws, achtergronden, presentatie, documentaires, eindredactie, hoofdnieuws en nu hoofdredacteur. Getogen Drentse, woon in de Achterhoek (dat voelt als thuis).'