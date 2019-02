Dutch Bowl Gendringen groeit uit voegen

'We zitten bom- en bomvol', aldus de enthousiaste toernooidirecteur Goran Novakovic. In totaal deden 255 jonge tennissers mee aan het toernooi. Directeur Novakovic merkt inmiddels dat de eerste talenten de kop opsteken bij hogere leeftijdscategorieën. Droom van veel van de jonge deelnemers is de top halen in het tennis. 'Ik hoop dat ik later ATP’s en andere grote toernooien in het buitenland kan spelen', vertelt de 14-jarige deelnemer Mart de Lijster. 'Daar wil dan mijn geld mee verdienen.'



Dit jaar waren De Lantscroon in ’s-Heerenberg en de Roode Leeuw in Terborg de vaste spelershotels voor deelnemers aan de Dutch Bowl, maar voor volgend jaar zoekt de organisatie een extra overnachtingsplek. Ook wordt gekeken naar een mogelijk nieuwe locatie, naast Lichtenvoorde en Gendringen. 'Het woord maximaal kennen we niet', zegt Novakovic over een mogelijke groei. 'Het is wel moeilijk om technisch gezien een manier te vinden om te groeien, maar de ideeën zijn nog niet op.'