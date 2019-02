Hoera, het is weekend! Dit is er allemaal te doen

Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Lichtfeestje in Burgers' Zoo

Zo wordt Burgers' Zoo in Arnhem weer vanaf dit weekend in het licht gezet voor Burgers' Light. Tientallen lichtfiguren zijn er te zien langs de route door de Bush, Ocean en een gedeelte van het park. Het lichtspektakel is nog tot en met 9 maart te bezoeken.

Sagen en Legenden Festival

Het Nationale Park de Hoge Veluwe staat de komende weken helemaal in teken van het Sagen en Legenden Festival. Er is op verschillende dagen van alles te doen. Zo kun je meelopen met een verhalenverteller of meerijden met de huifkar. Voor kinderen is er een speciale feiten en fabel speurtocht.

Veldslag bij Slot Loevestein

Ook bij Slot Loevestein is deze weken vanwege voorjaarsvakantie van alles te doen. Dit weekend kun je zien hoe een militaire bivak eruit zag in de 18e eeuw. Zo’n 120 soldaten uit heel Europa bereiden zich voor op de aanval. Dat loopt uit op een ware veldslag!

Gelredag in Nunspeet

In het Noord-Veluws Museum in Nunspeet kun je zaterdagochtend naar de Gelredag. Er worden onder meer korte lezingen gegeven over het Kunstenaarsdorp Nunspeet en docenten van de Vrije Academie Nunspeet geven demonstraties.

Bierfeestje in de Arnhemse kerk

In de Eusebiuskerk in Arnhem wordt dit hele weekend het Moutbierfestival gehouden. Zaterdag en zondag lang kun je verschillende bieren proeven. Ook is er genoeg ander lekkers en zijn er muziekoptredens.

In het programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje. Heb je nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl