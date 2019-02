Dankbaar Zelhems gezin gaat zich inzetten voor anderen

Het gezin Te Winkel uit Zelhem, dat in januari veel indruk maakte in het programma Steenrijk, Straatarm, wil nu andere gezinnen gaan helpen. Vader Robert wil zich na alle hulp die hij heeft gekregen inzetten voor alleenstaande ouders die kampen met dezelfde problemen.

Na de massale aandacht voor de SBS-uitzending, is de rust langzaam weer teruggekeerd in het Achterhoekse dorp. 'Het gaat erg goed, het heeft ons ontzettend veel gebracht. Daar zijn we heel dankbaar voor', vertelt Robert.

De uitzending heeft zelfs geleid tot een baan voor de alleenstaande vader. 'Ik werk nu voor een bedrijf dat zorgreizen organiseert. Dat heb ik te danken aan de uitzending.'

Andere gezinnen helpen

Samen met zijn nieuwe werkgever wil Te Winkel zich gaan inzetten voor gezinnen die kampen met dezelfde financiële problemen. Ook het rijke stel Lorenzo en Gaston, waarmee het Zelhemse gezin een week van leven ruilde, wil daarbij helpen.

'We zijn samen aan het kijken wat we kunnen doen, zoals het oprichten van een stichting. We willen alleenstaande ouders die met moeite rondkomen helpen. Het liefst door hen een mooie vakantie te gunnen', vertelt vader Robert hoopvol.

Einde van schulden in zicht

Door alle hulp die het gezin zelf heeft gekregen, is het einde van de problemen in zicht. 'Als alles gaat zoals we hebben uitgezocht, kunnen we 2020 beginnen zonder schulden', stelt Te Winkel. 'Maar dat betekent niet dat we rare dingen doen, ik probeer de kinderen ook met beide benen op de grond te houden.'

De vader laat bovendien weten dat het erg goed gaat met zijn vier kinderen. 'Ze doen het goed op school. Er is natuurlijk veel gebeurd, maar ze gaan er goed mee om. Daar ben ik heel erg blij mee.'

Diepe indruk

Het gezin maakte diepe indruk in het programma Steenrijk, Straatarm. De vader moest na een scheiding en zakelijke problemen rondkomen van 70 euro in de week.

In het programma wisselde het gezin een week van leven met twee rijke hoteliers uit Leiden. De liefdevolle manier waarop Robert en zijn kinderen omgaan met de situatie, maakte veel indruk op de kijkers. Er werd een crowdfunding opgestart en het gezin kreeg van alle kanten cadeau's, hulp en zelfs een vakantie aangeboden.

Op woensdag 3 april organiseert het gezin een bingoavond bij De Smoks in Zelhem om met alle betrokkenen en overige geïnteresseerden terug te blikken op de bijzondere tijd die zij achter de rug hebben. 'Dat doen we onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is welkom!'

