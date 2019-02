Celstraf geëist tegen verslaafde billenknijper

De verdachte had het volgens de officier van justitie vooral voorzien op de billen van toevallig passerende vrouwen. Hij kneep hen in hun achterwerk of gaf de vrouwen een tik. Dat gebeurde voornamelijk rond station Velperpoort en in de binnenstad van Arnhem.

Ook zou hij twee medewerksters van daklozenopvang Domus in Wehl lastig hebben gevallen door tegen hun billen te slaan en eentje zelfs in haar kruis te grijpen.

De man maakte dinsdag in de rechtszaal een warrige indruk. Hij zei dat hij moe en verdrietig is omdat hij al elf maanden vastzit. De verdachte ontkende meerdere malen de vrouwen te hebben aangerand.

Mishandelde ambtenaar

Volgens de aanklager bleef het niet alleen bij aanrandingen. De man mishandelde in maart vorig jaar een buitengewoon opsporingsambtenaar in een trein bij Arnhem. De BOA wilde hem aanhouden, maar werd geschopt en geslagen. De ambtenaar liep een gescheurde pees in zijn pink op. De verdachte zei in de rechtszaal dat hij juist is aangevallen door de ambtenaar.

Tot slot stal hij met geweld een briefje van 50 euro uit de hand van een mindervalide vrouw en gooide hij een ruit in bij Domus in Wehl.

Cocaïneverslaving

Het Pieter Baan Centrum onderzocht de man en kwam tot de conclusie dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens het PBC kampt de man met schizofrenie en psychoses door zijn cocaïneverslaving. Hij zou daarom opgenomen moeten worden in een kliniek, iets wat de man zelf niet nodig vindt.

Naast de celstraf wil justitie dat de man een drugsverbod krijgt en zich laat opnemen in een kliniek. Dat laatste vindt de verdachte zelf niet nodig.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.