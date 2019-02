'25.000 euro in rook op'; woede en verdriet na autobranden in Nijmegen

De eigenaren van de door brand verwoeste auto's in Nijmegen zijn boos en verdrietig. Afgelopen nacht gingen in de Waalstad zeven auto's in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting.

Onze verslaggever Hans de Herdt nam dinsdagochtend een kijkje aan de Daniëlsweg. Daar brandden zes auto's uit. Een andere auto, aan de Meijhorst, ging eerder in de nacht al in vlammen op.

Aangeslagen eigenaren

'Ik heb wat eigenaren gesproken, maar ze zijn behoorlijk aangeslagen.' Een van hen vertelde dat zijn auto van 25.000 euro in rook is opgegaan. Van zijn splinternieuwe Ford is niet veel meer over. De eigenaar had pas drie weken geleden apetrots de sleutels in ontvangst genomen.

Verslaggever Hans de Herdt over de autobranden:

De gedupeerden willen allemaal heel graag weten wie dit heeft gedaan. Dat wil de politie ook en is daarom een onderzoek gestart.

'Alleen door auto nog mobiel'

Een van de auto-eigenaren is Thea Flipsen. Ze heeft haar auto keihard nodig, want haar man is 85 jaar en is alleen door de auto nog mobiel.

