Vlammenzee in Nijmegen: zeven (!) autobranden in één nacht

De eerste auto vloog in brand aan de Meijhorst in Nijmegen. Het ging om een bestelauto die volledig uitbrandde. Een auto die ernaast geparkeerd stond, raakte ook beschadigd door de brand.

Afzonderlijke branden

Daarna kwam er een melding vanaf de Daniëlsweg in de Waalstad. Op een parkeerplaats gingen maar liefst zes auto's in vlammen op. 'Het was één grote vlammenzee', zo meldt een videocorrespondent die ter plaatse was. 'Het waren ook afzonderlijke branden.'

Brandstichting

De brandweer wist het vuur na enige tijd te blussen, maar van de auto's is niets meer over. Het vermoeden is dat de branden zijn aangestoken. Een rechercheteam van de politie zal dinsdag onderzoek doen bij de auto's.

Foto: Roland Heitink

In Nijmegen zijn sinds januari al tientallen auto's verwoest door branden. In alle gevallen is er volgens de politie sprake van brandstichting, of wordt brandstichting niet uitgesloten.

