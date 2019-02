Winterswijk: 25 miljoen voor duurzaamheid en woningen voor jongeren in buitengebied

Het nieuwe coalitieakkoord van Winterswijks Belang (WB), VVD, GroenLinks en PvdA mag dan veel overeenkomsten tellen met het vorige van CDA en WB, de nieuwe coalitie in Winterswijk zet wel degelijk eigen accenten. Zo is GroenLinks blij met de extra gelden voor duurzaamheid, ziet de VVD een oude wens in vervulling gaan met woningen voor jongeren in het buitengebied en is de PvdA vooral verheugd over de 'sociale doelstellingen' in het coalitieakkoord.

Goedkope manier

'Het duurzaamheidsfonds stond op het verlanglijstje van WB', zegt fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van de 'zittende' partij in de coalitie. 'Mensen kunnen nu op een goedkope manier geld lenen voor het verduurzamen van de woning.'

WB zag nog een wens gehonoreerd worden. Tannemaat: 'We gaan het upgraden van de Markt versnellen, dat gebeurt nu volgend jaar. De detailhandel is belangrijk voor Winterswijk.'

Het CDA is van glorieuze winnaar tijdens de verkiezingen inmiddels de grote verliezer. Met zeven zetels is het CDA de grootste raadsfractie, maar zit wél in de oppositie. 'Het wordt voor ons gemakkelijker om oppositie te voeren', beweerde fractievoorzitter Wim Wassink maandag, na de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. 'We zijn niet rancuneus en spelen niet op de man, maar richten ons op de inhoud.'

Burger betaalt

Dat was echter nog wel een sneer naar fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van WB, die voormalig CDA-wethouder Wim Elferdink voor 'leugenaar' uitmaakte, waarna het CDA de stekker uit de samenwerking met WB trok. Wassink bekende teleurgesteld te zijn en keurt het nieuwe coalitieakkoord af. 'Heel slecht. Er komt een potje met 25 miljoen euro voor duurzaamheid, geld dat er niet is. En er komt een tankstation voor auto's op waterstof, maar alleen de happy few rijdt in auto's op waterstof. Dit nieuwe college gooit de portemonnee open en de burger betaalt de rekening.'

Zoals onder de bevolking toch al wordt gemopperd over het vertrek van twee wethouders (Elferdink en Saris) die terugvallen op wachtgeld en de komst van een vierde wethouder. WB wilde echter van meet af aan al vier wethouders, betoogt Tannemaat: 'Democratie kost geld. Maar ik vind die kritiek niet terecht. Beide wethouders hebben zich enorm ingezet voor Winterswijk en die wachtgeldregeling is niet riant. Het zijn geen zakkenvullers. Bovendien, niemand kon voorzien dat dit zou gebeuren.'

Grootste werkgever

Ook het SKB wordt een speerpunt van de nieuwe coalitie. Tannemaat: 'Ja, er is onrust, maar de directie zegt het ziekenhuis te willen behouden. Het is de grootste werkgever in Winterswijk en we willen het SKB zo lang mogelijk hier houden.'

Het nieuwe college in Winterswijk bestaat naast de 'oude' leden - burgemeester Joris Bengevoord en Wim Aalderink (WB) - uit de nieuwkomers Inge Klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA).