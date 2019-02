Wolven definitief terug op de Veluwe: 'Het begin van een roedel'

'Nu er niet alleen een wolvin maar ook een wolf rondloopt op de Noord-Veluwe, zijn er in mei misschien wel jonge wolfjes', zegt Maurice La Haye van Wolven in Nederland. 'Dit is het begin van een roedel.' Volgens de provincie is het mannelijke DNA dat is gevonden het allereerste teken van een wolvenmannetje in het gebied.

'Dat de wolf zich hier zou vestigen, hadden we wel verwacht', zegt La Haye. 'Maar dat er nu al sprake is van paarvorming, dat is sneller dan verwacht.'

Er waren al langer signalen van de vestiging van wolvin GW998f, zoals ze in vaktaal is genoemd. Als een wolf een half jaar is waargenomen in een gebied betekent dat volgens wolvenkenners dat het dier een leefgebied heeft uitgekozen. Vermoedelijk woont er ook een wolvin op de Midden-Veluwe. Daarover is medio maart zekerheid.

'Iets spannender op de Veluwe'

Volgens Wolven in Nederland gaan we er nog niet veel van merken dat de wolf terug is. 'Het wordt wel iets spannender op de Veluwe. Je kunt die wolf nu echt tegenkomen.'

Waar het nog wel aan schort, is acceptatie van het dier, zegt La Haye. 'Voor schapenhouders betekent het dat ze op een andere manier schapen moeten gaan houden. Wij vinden dat de overheid ook moet helpen met de bescherming van de schapen.'

De zusterorganisatie van Wolven in Nederland, Wolf-Fencing, kan daarbij ook helpen, zegt La Haye. 'Dat is een groep vrijwilligers die helpt met afrastering voor de dieren. Overal hekwerken is niet nodig, maar een nachtkraal, een afrastering waar de schapen 's nachts in kunnen, helpt wel. Dat is haalbaar en betaalbaar.'

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben al eerder toegezegd dat de komende drie jaar alle schade door wolven geheel wordt vergoed. Dat geldt voor zowel hobbydierhouders als professionele dierhouders.

Na 150 jaar terug

In maart 2015 werd voor het eerst in zo'n 150 jaar een wolf in Nederland gezien. Door Drenthe en Groningen zwierf korte tijd een wolf. Het dier kwam uit het Duitse Niedersachsen, waar het dier ook weer naar terugging. Sindsdien is diverse keren in Nederland een wolf gezien

In 2011 was er mogelijk al een wolf in Duiven. Maar de foto's die van het dier waren gemaakt, waren niet goed genoeg om met zekerheid te kunnen vaststellen dat het inderdaad om een wolf ging.