Poppunt Gelderland en Podium Kabam geven Gelderse muziektalenten een kans

In Luxor Live in Arnhem is het Poppunt Gelderland van start gegaan. Poppunt Gelderland ondersteunt Gelderse muziektalenten in elke fase van hun carrière.

Poppunt Gelderland is een initiatief van onder andere de poppodia Luxor Live (Arnhem), Doornroosje (Nijmegen), Gigant (Apeldoorn) en de provincie Gelderland. Ook Omroep Gelderland werkt samen met Poppunt Gelderland. Tijdens de avond werd het (online) programma Podium Kabam aangekondigd.

In Podium Kabam krijgen Gelderse 'ruwe diamanten' een podium waarmee ze via Omroep Gelderland op alle kanalen zichtbaar en hoorbaar worden. Programmamaker Jan Willem van der Hogen: 'Ruwe diamanten zijn al hartstikke goed, maar zijn nog niet doorgebroken. Podium Kabam geeft net dat laatste zetje. In Podium Kabam zijn naast muzikanten ook andere Gelderse podiumkunsten te zien als dans, cabaret of comedy. Alle genres en alle leeftijden maken kans op een plek op het podium. Als het maar hartstikke goed is wat ze doen.'

Artiesten krijgen 3 tot 8 minuten de tijd om te laten zien wat ze kunnen. De eerste opnames zijn in april in de Basis, het oude Doornroosje in Nijmegen.

Heb je een suggestie voor wie er op het podium zouden moeten? Stuur een appje aan Omroep Gelderland (zie onder de afbeelding).