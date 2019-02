Afgebrande woning in Zutphen: ook buren kunnen voorlopig niet thuis slapen

Niet alleen in het afgebrande huis aan de Laarstraat in Zutphen is de schade groot, ook de twee naastgelegen panden zijn er slecht aan toe. Thuis slapen zit er daarom voor de buren voorlopig niet in. 'Alles is zwart binnen', vertelt de broer van een buurman.

Bij de 79-jarige Zutphenaar die in het naastgelegen huis woont, zit de schrik er ook flink in. Hij revalideert momenteel van een ongeluk en sliep sinds korte tijd weer op de eerste etage. 'Zijn handen trillen nog steeds', vertelt zijn broer die zondagnacht van Ede naar Zutphen reed na een verontrustend telefoontje. 'Alles is zwart binnen, maar gelukkig is hij er nog', zegt hij opgelucht.

'Vreselijk dat dit hem nu moet gebeuren, het ging juist weer ietsje beter met hem', vertelt een buurman van een paar huizen verder. Nadat de brandweer zijn huis had vrijgegeven maakten schade-experts maandag de balans op, maar thuis slapen zit er nog niet in. De komende nachten kan de buurman logeren in een bed en breakfast iets verderop in de straat. Het pand aan de andere kant naast het afgebrande huis is nog niet vrijgegeven, hierin zit een tapijtwinkel gevestigd.

Bewoner springt uit raam

De eigenaar van het afgebrande huis werd van zondag op maandagnacht in zijn slaap gewekt door de uitslaande brand. In eerste instantie wilde hij het pand via de trap verlaten, maar die was al grotendeels verwoest. Via het dakraam en de goot van de buren is hij op het dakterras terechtgekomen. Hij ligt nu ter observatie in het ziekenhuis.

Werk-woonruimte

Op de begane grond van het afgebrande huis zat tevens een werkruimte. De eigenaar van het historische pand had daar zijn praktijk voor psychiatrie. 'Het huis was prachtig opgeknapt', vertelt een buurman. 'Het is de vraag of dat ooit weer zal gebeuren.' De vrouw des huizes was tijdens de brand niet thuis. 'Ik ben me doodgeschrokken', zei ze maandagmorgen toen ze bij haar huis arriveerde.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt momenteel onderzocht.

