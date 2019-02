Ook slachtoffer steekpartij Gendringen aangehouden

Ook het slachtoffer van een steekpartij in Gendringen, vrijdagavond, is aangehouden. Dat meldt de politie.

De man van 48 werd vrijdag tussen 22.15 en 22.30 uur voor zijn woning aan de Wilhelminastraat neergestoken. In de buurt werd al een snel een verdachte aangehouden, een man van 21 uit Ulft. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie zag later ook aanleiding om het slachtoffer aan te houden. Dat gebeurde zondagmiddag.

'Met een mes hakte hij op me in'

Het slachtoffer zei zaterdag tegen Omroep Gelderland dat hij uit het niets was neergestoken. 'Ik werd er door overvallen, ik had het niet verwacht. Er kwam iemand op me aflopen en die begon met een mes op me in te hakken.'

Mogelijk was een ruzie over rijgedrag de aanleiding voor de steekpartij. Het slachtoffer zei dat hij zijn ergernis had uitgesproken over een auto die met een hoop lawaai door de straat reed. Hij werd daarna bedreigd, zei hij. Vrijdagavond kreeg hij naar eigen zeggen een berichtje dat hij naar buiten moest komen en werd hij neergestoken.