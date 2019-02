Arnhemse school ontvangt 17.500 euro subsidie om groener te worden

De school ontvangt 17.500 euro, maar dit is volgens het bestuur niet genoeg geld om het volledige plan te financieren. 'We zijn nu met wat ouders en de leerlingenraad aan het kijken hoe we aan het geld kunnen komen zodat we het plan kunnen verwezenlijken. De school investeert natuurlijk ook en dat is in de begroting opgenomen, maar grootste deel moet van subsidies komen', vertelt directeur Martijn Vooren.

Vooren benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat kinderen worden gestimuleerd om buiten, in een groene omgeving te spelen: 'Kinderen spelen nog te weinig buiten. De sociale interactie die kinderen met elkaar hebben is leerzaam en zorgt voor ontspanning. Als je een plein kunt scheppen waar kinderen tussen het groen kunnen spelen tijdens en na schooltijd, dan is dat natuurlijk ideaal.'

Meer groen, minder tegels

De school is omringd door een groene omgeving, maar het plein ligt nog vol met tegels. Daar moet volgens de directeur verandering in worden gebracht. 'We hebben verschillende ideeën om het schoolplein groener te maken. Zo willen we een moes- of pluktuin waar kinderen in kunnen spelen en zelf groenten kunnen verbouwen', vertelt Vooren.

'Daarnaast zijn we aan het kijken naar mogelijkheden voor een buitenklas, waar leerlingen buiten les kunnen krijgen. Bij het kleuterplein hebben we het hek al verplaatst zodat we wat meer ruimte hebben voor veel groen.'