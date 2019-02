Bliksembezoek aan slapende vleermuizen

Met zaklampjes en een notitieblokje bezoekt Frans Bosch van de Vleermuiswerkgroep Gelderland samen met collega Marcel Langevoort een oude schuilkelder in Epe. De kelder is speciaal geschikt gemaakt voor vleermuizen. Zo is er een spleet in de deur gemaakt, waardoor de diertjes naar binnen en buiten kunnen. Binnen is de temperatuur vrij constant en is het vooral heel erg donker.

Meteen bij binnenkomst zien de vrijwilligers een grootoorvleermuis aan de muur hangen. 'Die hebben we hier al een paar jaar niet meer gehad', vertelt Frans Bosch. Het diertje is niet groter dan 5 centimeter. De oren van de grootoorvleermuis zijn zo goed dat ze de vleugelslagen van insecten kunnen horen.

In een ventilatiegat in het plafond zitten drie franjestaarten diep weggekropen. 'De franjestaart is te herkennen aan zijn schoenlepelige oren', legt Frans uit. Deze vleermuissoort kan uitzonderlijk goed vliegen. Met hun achterpoten pakken ze spinnen uit heb web zonder de draden te raken.

Iets verderop in de schuilkelder hangt een stukje gaas aan het plafond. Daar liggen vier watervleermuizen gebroederlijk dicht tegen elkaar aan te slapen. Deze vleermuissoort vangt insecten vlak boven het wateroppervlak.

Bliksembezoek

Het bezoek aan de schuilkelder in Epe duurt niet langer dan acht minuten. De vrijwilligers gaan snel te werk om te voorkomen dat de vleermuizen worden gestoord in hun winterslaap. Vooral het licht van de zaklampen kan de vleermuizen wakker maken. Van pratende mensen hebben de zoogdiertjes zeer waarschijnlijk geen last, blijkt uit recent onderzoek. Vleermuizen kunnen die frequentie volgens de onderzoekers slecht horen.

In de oude schuilkelder in Epe werden in totaal 24 vleermuizen geteld. Dat zijn er ongeveer even veel als andere jaren. Als de gegevens van alle tellingen in het land zijn verzameld, is meer te zeggen over hoe het met de vleermuizen gaat. De laatste jaren ging het met de soorten die een winterslaap houden over het algemeen beter dan in de jaren 90.

