Rode vlag voor groene energie in Gelderland

door Harry Hekkert

Houtkachels vertroebelen niet alleen de lucht door de uitstoot van fijnstof, maar ook het beeld dat we hebben van de opwekking van groene energie. 'Eigenlijk zijn we met z'n allen helemaal niet zo goed bezig met het opwekken van duurzame en groene energie', zegt Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland.

Gloeiende houtkachels

De in Arnhem gevestigde organisatie op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering waarschuwt voor de milieugevolgen. De la Court: 'Hout moet je niet verbranden vanwege uitstoot van fijnstof en CO2. En het is ronduit kwalijk dat houtkachels worden meegeteld bij het percentage schoon opgewekte energie.'

In Gelderland wordt 5,9 procent duurzame energie opgewekt. Dat is het totale percentage energie opgewekt via windmolens, zonnepanelen, waterkracht en biomassa. Bij de biomassa worden ook de duizenden houtkachels in Gelderse huiskamers gerekend. Onder meer op het platteland en de dorpen in de Achterhoek en het Rivierengebied staan duizenden houtkachels te gloeien.

Als je uitrekent wat houtstook bijdraagt aan duurzame energie, dan blijft van de overige opwekking niet zoveel meer over, legt De la Court uit:

'Als we de houtkachels niet meetellen houden we in Gelderland misschien 2 of 3 procent schone energie over van windmolens, zonnepanelen en een klein beetje waterkracht', zegt De la Court.

'Dat we de houtverbranding meetellen zou je een geslaagde lobby van de houtindustrie kunnen noemen, maar eigenlijk is het heel vreemd dat het als duurzaam bestempeld wordt.' Belangenverenigingen waarschuwen al langer voor de gezondheidsgevolgen van de uitstoot van fijnstof door houtkachels. De gemeente Arnhem besloot vorige week met maatregelen de uitstoot van fijnstof door houtkachels in te perken.

Zie ook: Hout stoken in Arnhem aan banden gelegd

Internationale afspraken

In het Gelders Energieakkoord hebben de provincie en de 51 Gelderse gemeenten afgesproken dat 14 procent van alle energie volgende jaar duurzaam opgewekt is.

Dat komt overeen met internationale afspraken vastgelegd in het klimaatakkooord van Parijs. Internationaal is ook afgesproken dat de opwekking van warmte via houtkachels mee mag tellen als 'duurzaam' en 'groen', zegt Pieter van der Ploeg, secretaris van het Gelders Energieakkoord.

Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland legt uit wat we wél kunnen doen:

Milieu Centraal waarschuwde eerder al voor de kwalijke gevolgen van houtverbranding. De duurzame voorlichtingsdienst stelt dat alle houtverbranding een 'no-go' is, zelfs houtverbranding via pelletkachels. Hoewel de kachels veel vriendelijker zijn voor het milieu met 95 procent minder uitstoot van fijnstof en CO2 dan reguliere houtkachels, moet elke houtverbranding vermeden worden.

Energiebos in Apeldoorn

Daar denkt duurzaamheidscoöperatie deA in Apeldoorn anders over. Vijf jaar geleden jaar heeft de duurzaamheidsclub bomen geplant in hun eigen 'energiebos' in park Zuidbroek. Begin deze maand zijn de eerste bomen gerooid, na droging worden er korrels van geperst voor pelletkachel en -ketel. ,

'Je hebt ook biomassa nodig, want alleen met wind- en zonne-energie redden we het niet om de klimaatdoelstellingen te halen', zegt Gertine Wilders van deA. Het bosje is CO2-neutraal, stelt de Apeldoornse.

Een deel van het onlangs gerooide bosje. Foto: Omroep Gelderland

Het bos vangt het C02-uitstoot op van de nabijgelegen A50, daarna verwarmt het gerooide hout de woningen van eigen leden. Tot nu toe werden de pelletkorrels overigens uit de Belgische Kempen gehaald. Wilders: 'Maar dit bosje hier in Apeldoorn zorgt er juist voor dat we lokaal de energie opwekken en niet vervuilend bezig zijn met vervoer.'

Hans Wolf van het Apeldoornse energiebos legt uit waarom dit bos juist belangrijk is:

Toch is volgens De la Court zelfs een pelletkachel niet milieuvriendelijk. 'Het blijft houtverbranding, hoe nobel de initiatieven van coöperaties als deA ook zijn. Ik zou zeggen: maak bouwmateriaal van hout, dat is duurzaam. Of laat klein en dood hout in het bos liggen, dat rot heel langzaam weg en het grootste deel van de biodiversiteit zit in dood hout. Bij verbranden is het in een keer weg.'