Pand van V&D in Arnhem staat alweer leeg: 'Het is funest voor het plein'

door Henrico Pit

Bernard 't Jong van Leegstandbeheren.nl zag het mei vorig jaar helemaal zitten. Hij doopte het pand om in het Johnny van Doorn Center om er vanaf 1 september (startende) ondernemers een kans te geven op de begane grond. Voor een gering bedrag konden ze daar een kleine ruimte huren. Ook zou er een zogenoemde leisure-etage komen met onder meer escaperooms.

'We zorgen voor een sfeervolle setting, picknickachtig. Met doordeweeks liveoptredens, waar mensen zittend op een bankje naar kunnen kijken', zei 't Jong destijds. Zover kwam het niet. Het bleef beperkt tot een handvol ondernemers op de begane grond, onder wie een meubelmaker, een goudsmid en een drukkerij. Maar nog geen halfjaar later is het pand alweer leeg; 't Jong zag er geen heil meer in.

Veel ideeën, maar te groot risico

'We hadden wel een aantal ideeën, daarover hebben we ook gesproken met de gemeente', vertelt 't Jong nu. 'Maar het duurde te lang. Zo moesten we een omgevingsvergunning aanvragen en dan ben je zo een paar maanden verder.'

Om wat voor ideeën ging het? 'We wilden onder meer escaperooms en een chasing kartbaan met elektrische karts die maximaal 15 kilometer per uur kunnen, waar het echt op behendigheid aankomt. Ook hadden we partijen op het gebied van virtual reality die belangstelling hadden. We hadden het daarmee best twee jaar vol kunnen houden, denk ik. Maar het vraagt zoveel investeringen en dat vonden we een te groot risico.'

De tekst loopt door onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Immens groot gebouw

't Jong wil niet met de beschuldigende vinger naar de gemeente wijzen, maar hij vindt wel dat er flexibeler zou moeten worden omgegaan met tijdelijke initiatieven. 'Er zou een soort instructie moeten komen, zodat je vrij snel iets voor elkaar kunt krijgen.' 't Jong betreurt het dat het pand nu, op La Place na, leegstaat. 'Het is natuurlijk funest voor het Johnny van Doornplein. Daar moet veel meer reuring zijn.'

Hoe nu verder? 't Jong: 'Je moet er een keten in hebben, die 1 of 2 verdiepingen kan bezetten. Maar ja, het is lastig. Het is natuurlijk een immens groot gebouw, van ik meen 10.000 vierkante meter. Je moet wel handel hebben en dan moet je er ook nog aan kunnen verdienen.'

Pand opknippen

Friso Sijbertsma van verhurend makelaar CBRE vindt het jammer dat het pand alweer leegstaat, maar hij is vooral bezig met een oplossing voor de lange termijn. Er wordt volgens hem met diverse partijen gesproken. Welke kant het opgaat, staat volgens hem nog niet vast. 'Ik kan er nog niets over zeggen. Alle vizieren staan open.'

Zijn collega Bjørn Brink zei vorig jaar al dat er naar diverse opties wordt gekeken, ook naar een combinatie van kantoren en (studenten)woningen. Maar overal zitten haken en ogen aan, zegt Sijbertsma. 'Woningen zijn bijvoorbeeld wel lastig. Je hebt bij woningen te maken met een kostenpatroon. Het moet wel economisch verantwoord zijn.'

De kans lijkt klein dat één partij het hele pand gaat vullen. 'Zeker aan de retailkant zijn er geen partijen meer die dit kunnen. Het pand opknippen is dan wel het geijkte middel.'

Zie ook: