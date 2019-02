Waarom is de maan zo groot?

Het is deze dinsdagochtend niet alleen volle maan, maar ook supermaan. Als de maan, die cirkelt rondom de aarde, dichtbij de aarde staat, wordt er gesproken van supermaan. Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk.

Grote maan? Dat lijkt maar zo

Dat de maan in de ochtend zo groot is, is volgens Alex Scholten van sterrenwacht Bussloo eigenlijk gezichtsbedrog. 'Dan lijkt de maan groter, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Onze hersenen zien de maan in het landschap, daardoor ziet de maan er groter uit.'

Supersneeuwmaan? Overdreven!

De verhalen in de media over de zogenoemde supersneeuwmaan vindt Scholten overdreven. 'We moeten er een beetje om lachen. Ja, er is sprake van een supermaan, maar dat is niet bijzonder. Dat gebeurt iedere maand. Je ziet er ook niks van. Het verschil zou je pas zien als je de gewone maan ernaast zou kunnen zien.'

Dat de supermaan nu 'supersneeuwmaan' wordt genoemd, komt volgens Scholten doordat het februari is.

