Clemens Cornielje bevorderd tot Officier

Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken speldde hem de versierselen op.

Met een smoesje werd de vergadering van Provinciale Staten woensdagavond geschorst en kwam minister Spies tot grote verrassing van Cornielje de Statenzaal binnen. De zaal vulde zich met zo'n 100 gasten uit de politiek en uit de omgeving van Cornielje. Onder hen waren 51 Gelderse burgemeesters.

Eind maart maakte Cornielje bekend dat hij voor de tweede keer in korte tijd is getroffen door kanker. Eind januari 2010 werd bij hem longkanker vastgesteld, maar daar is hij van genezen. Dit keer gaat het om kanker in de linkernier.

Spies: Cornielje beminnelijk en vastbesloten

Spies sprak lovende woorden over de Commissaris van de Koningin. Zo roemde zij zijn "beminnelijkheid, waar een vastbesloten mens achter schuil gaat, die niet met zich laat sollen." Cornielje krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor bestuur en samenleving. Een geëmotioneerde Cornielje zei dat hij zeer verrast en dankbaar was. "Het is buitengewoon hartverwarmend."

Beluister ook reacties van andere aanwezigen op de bevordering van Cornielje (audio).



De 54-jarige Cornielje werd in 2005 Commissaris van de Koningin in Gelderland. Hij is bezig aan zijn tweede termijn. Cornielje was eerder voor de VVD lid van de Tweede Kamer, waar hij zich ontwikkelde tot onderwijsspecialist.