Data:

zondag 17 maart: navigeren

Hoe kom je op de plaats van bestemming zonder de huidige moderne middelen?

zondag 16 juni: rangen & standen

Het leger werkt met rangen en standen, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

zondag 6 oktober over communicatie

Bij de operatie in 1944 waren veel verschillende troepen betrokken, hoe hielden ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen?

De Airborne Museum Kids Academy is van 13.00 tot 15.30 uur in het Airborne Museum, Utrechtseweg 232, Oosterbeek. Een deel van het programma vindt buiten plaats.

Informatie:

Tijdens drie workshops (ook afzonderlijk te boeken) ontdekken kinderen welke skills de Airborne soldaten nodig hadden tijdens hun missie in 1944. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Duizenden geallieerde soldaten landden rondom Arnhem deels per parachute, deels in zweefvliegtuigen om te vechten voor onze vrijheid. De veelal jonge soldaten volgden een zware opleiding alvorens ze op missie werden gestuurd. Navigeren, communicatie en hiërarchie waren belangrijke onderwerpen. In dit bijzondere herdenkingsjaar biedt het Airborne Museum kinderen de mogelijkheid om alles over deze onderwerpen te weten te komen door er zelf mee aan de slag te gaan.



De Airborne Museum Kids Academy bestaat uit drie workshops (ook afzonderlijk te boeken) die in maart, juni en oktober 2019 plaatsvinden.

De Kids Academy is voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar die graag meer willen weten over de Slag om Arnhem, geïnteresseerd zijn in geschiedenis of gewoon alles willen weten over de thema’s die tijdens de workshops aan bod komen.



Voor meer informatie en voor het bestellen van tickets kunt u terecht op de website van het Airborne Museum.